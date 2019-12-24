Следите за карманами! В Fallout 76 обнаружена опасная уязвимость

В игре появилась уязвимость, с помощью которой можно украсть весь инвентарь.

В игре Fallout 76 была обнаружена уязвимость, с помощью которой одни игроки могут незаметно украсть весь инвентарь у других. Об этом на сообщили сами геймеры на социальном новостном портале Reddit.

По словам игроков, уязвимость работает только на публичных серверах, в частных мирах подписчиков Fallout 1st такой проблемы нет. Сама же уязвимость работает на расстоянии, но при этом вору нужно видеть свою жертву. Пострадавший же не может определить, кто именно из других игроков крадет его вещи. Уязвимость угрожает только предметам в инвентаре, до хранилища с его помощью добраться не нельзя.

Разработчик игры, компания Bethesda никак не прокомментировала сообщения игроков об этой проблеме. Согласно заявлениям пострадавших пользователей, после обращения в техподдержку им ответили, что не могут восстановить украденные предметы.

О чем Fallout 76

Fallout 76 - это многопользовательская action/RPG, в которой игроки взаимодействуют друг с другом в общем мире. Игроки принимают на себя роли переживших войну выходцев из Убежища 76, обследующих и осваивающих разорённый ядерной войной мир.