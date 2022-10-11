Кто имеет право на получение субсидии и как ее оформить теперь - узнайте в материале УНИАН.

Субсидии - это определенные выплаты из государственного бюджета Украины для оплаты услуг ЖКТ, которыми могут пользоваться некоторые категории населения. В 2022-м году изменилась система выплат субсидий. УНИАН расскажет, кто имеет право на субсидию в Украине в 2022 году и что известно о нововведениях.

Кто имеет право на получение субсидии - нюансы и положения

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг назначают одному из членов домохозяйства, который:

зарегистрирован в жилом помещении;

не зарегистрирован в жилом помещении, но фактически проживает в нем на основании договора аренды жилья, по решению суда или на других законных основаниях;

не зарегистрирован в жилом помещении, но фактически проживает в нем без договора найма (аренды) жилья и имеет статус внутренне перемещенного лица.

Для того, чтобы оформить субсидию, вам нужно предоставить следующие документы:

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паспорт заявителя;

идентификационный код (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика);

информацию о всех членах домохозяйства;

справки о доходах, информация о которых отсутствует в Государственной налоговой службе, Пенсионном фонде Украины, фондах социального страхования (если нет возможности подтвердить такие доходы справкой, к декларации прилагается письменное объяснение с указанием их размера);

копию договора о реструктуризации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (при наличии);

договор аренды жилья (при наличии).

При этом, важно задекларировать всех проживающих в квартире людей. Если оформить заявку в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, то субсидию назначат с его начала. Сумму помощи на оплату счетов за тепло рассчитывают за период с 16 октября по 15 апреля.

Известно, что с 1 октября 2022 года обращаться за оформлением субсидий необходимо в Пенсионный фонд. На официальной странице организации в Facebook сказано, что субсидии будут оформляться вне зависимости от того, является человек пенсионером или нет. До 1 декабря 2022 года этот механизм не изменится. То есть, подать документы для оформления субсидии можно в электронном виде вне зависимости от того, где именно проживает субсидиант.

Тем не менее, изменения в порядке оформления коснулись жилищных субсидий. С 1 октября полномочия передаются из органов защиты населения в Пенсионный фонд Украины. Те люди, которые уже получают субсидию, могут не обращаться в инстанции - в их случае переход произойдет автоматически. Кроме того, для них будет пересчитан размер субсидии на период отопительного сезона.

Как оформить субсидию в 2022 году - варианты

Для тех украинцев, которые еще не оформляли субсидию, но желают это сделать, разработан удобный механизм. Вы можете подать заявление и декларацию:

по почте в орган социальной защиты населения до 30 ноября 2022 года;

личным визитом в ЦПАУ или в исполнительный орган вашей громады;

на портале "Дия";

по почте, в электронном виде или личным визитом в Пенсионный фонд Украины с 1 декабря 2022 года.

Важно учитывать, что, согласно официальным данным, Пенсионный фонд будет выплачивать субсидии с 1 октября 2022 года, а с 1 декабря - назначать субсидии.

За что могут лишить субсидии в 2022 году - важная информация

Прекратить выплаты по субсидиям могут тем людям, которые не оплачивают коммунальные платежи вовремя. Такое решение можно оспорить в суде или предоставить документ о задержке зарплаты или пенсии. Субсидию вернут после оплаты задолженности или реструктуризации долга.

Дополнительно, причиной для отказа в субсидии или ее отмены может быть ложная информация о доходах субсидианта, его смерть или изменение места жительства.

В связи с войной в Украине, государство объяснило, как будут обстоять дела с субсидией для беженцев, оказавшихся за границей. Согласно законодательству, выплата субсидий прекращается через 60 дней после того, как украинец покинул территорию страны. Но в период военного положения и в течение двух месяцев после его окончания эта норма не действует.

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