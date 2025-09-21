Что делает Кремль в случае какого-то провала? Он говорит, что это "по плану". Российские чиновники и даже сам "лжецарь" Путин объявили, что "до рецессии еще далеко", но "снижение темпов роста ВВП" является "целенаправленным действием" для "обеспечения макроэкономической стабильности".

Конечно, рост ВВП на 0,4% в июле 2025-го это еще не рецессия, на фоне 4% в 2023-2024 годах. Вы поверили, что это такой план? Мы тоже нет. Но "болотное" правительство продолжает гнуть свою линию - российский министр финансов Силуанов с усталым лицом вообще приоритетом РФ на следующий год объявил снижение доли нефтегазовых доходов "до уровня 2017 года" в 22%. В 2025 году этот показатель находится на уровне 25%, а еще в 2022 году, когда Путин развязал войну, напомним, было 42%.

Собственно, именно поэтому обозреватели ожидают, а инсайдеры подтверждают, что Кремль будет повышать налоги. В частности налог на добавленную стоимость - с 20% сейчас до 22% уже зимой.

Что принесет им около 1 триллиона рублей бюджетных доходов. Это при дефиците "болотного" бюджета ориентировочно на уровне 7 триллионов.

Однако кто сказал, что расти будет исключительно НДС? Там уже второй раз за год повышают, например, утилизационный сбор на подержанные авто. Причем повышают радикально - до рекордных 10,8 миллиона "деревянных" за старую машину.

Плюс, сам Путин объявил подготовку к введению "налога на роскошь", хотя и призвал "не переборщить". И это на фоне уже увеличенных сборов и принудительных дивидендов для нефтегазовых компаний, введенных в прошлые годы. Чтобы не отвечать на неудобные вопросы, налоговую сессию на Московском финансовом форуме вообще отменили.

Параллельно власти РФ начали массово конфисковывать у компаний средства из-за "аморальных сделок" - то есть таких, где было нарушено законодательство. Имелось в виду законодательство налоговое, но сами же россияне пишут, что чаще это касается административных и уголовных дел против владельцев компаний.

Раздумывают путинские опричники и над "промышленным сбором" на импорт (типа как Трамп, который воспринимает пошлины как плату за доступ к своим рынкам) - думают еще с начала года, готовятся, но боятся вводить, потому что уже имеют проблемы с импортом. Но все больше печатают рубль, всеми силами удерживая его фиктивный курс от обвала.

Это все происходит на фоне целого ряда кризисов в почти всех гражданских отраслях. А единственный вариант "борьбы" с кризисами в РФ это... блокировка интернета. Председатель местного "псевдоЦИКа" не зря назвала интернет "недружественной к России паутиной". И речь уже не о 1-2 часах без мобильного и даже проводного интернета - в некоторых регионах его выключают на несколько дней. А это, среди прочего, еще и блокировка денежных терминалов для бизнеса.

Идет к тому, что "недружественную паутину" вообще забанят, за исключением некоторых тщательно отобранных сайтов. Это происходит на фоне окончательной "зачистки" критиков власти. В пятницу, например, признали "иноагентом" и окончательно забанили блогера Несмияна, известного как El Murid, и еще ряд журналистов. А еще провластного "военблогера" Алехина, который тоже теперь "иноагент" (непонятно, правда, чьей разведки). Бьют своих, чтобы чужие боялись.

Интересно, что отныне в РФ штрафуют не только за критику Путина или росвласти, но и... за критику Трампа. Правда, непосредственным поводом Сургутского городского суда в этом случае стало то, что местный житель в шутку предложил Трампу забрать к себе не Гренландию, а "Уральский федеральный округ".

План "назад в СССР" в РФ не просто работает, но выходит на новый уровень. А, так сказать, "Специальная экономическая операция" по "целенаправленному" замедлению экономического роста и отказу от нефтегазовых доходов, которые являются ключевыми для "дырявого" российского бюджета - это очень напоминает СССР эпохи позднего Брежнева. Как и тогда, это пытаются выдавать за "победу".

Уровень сверхприбылей от газа, нефти и нефтепродуктов всегда был ключевым для войн РФ и - ранее - СССР, ведь как-то выживать они могут и без этих сверхприбылей. Доказано 90-ми. Но это именно выживание, а не экспансия. А поскольку "все идет по плану", то в рамках нового "плана" правительство РФ вынуждено все больше переориентироваться в доходах на "доение" российских домохозяйств и бизнеса. К чему это может привести показывает нам опыт как упомянутого СССР, так и Германии времен Первой мировой.

СССР развалился в том числе и потому, что не смог пройти этот экономический "транзит" - не нашел внутреннюю замену внешним нефтегазовым прибылям.

В 1970-е годы, на фоне мирового нефтяного кризиса, который искусственно создали монархии Персидского залива, чтобы отомстить миру за поддержку Израиля, цена на нефть выросла с $1,8 в 1970 году до $36,8 в 1980-м. Что, конечно, дало СССР сверхприбыли и рядовой советский человек стал жить значительно лучше, чем при Хрущеве или, тем более, при Сталине. Именно по этой эпохе ностальгируют все "ждуны".

И именно опираясь на эти сверхприбыли, Брежнев полез делать "маленькую победную" войну в Афганистане.

Но цены начали падать, а к 1986-му вообще достигли $12 за "бочку". Через 5 лет СССР развалился, потому что нефтегазовые доходы упали в разы, а расходы на оборонку были "защищенными" и обеспечивались всегда. Дефицит компенсировался за счет гражданских отраслей - оттуда и дефицит на прилавках.

Ранее УНИАН уже поднимал тему снижения нефтегазовых суперприбылей для РФ как фактора способности страны к войне. Тогда мы прогнозировали, что нефтегазовые доходы РФ будут сокращаться и в дальнейшем. Так же, еще в прошлом году, стала очевидной неизбежная деградация ВС РФ с точки зрения бронетехники и вооружения.

Ожидалось, что эти два тренда пересекутся в середине 2025 года. А дальше уже для Кремля начнется новая экономическая реальность, которую Путин с Силуановым, фактически, и объявили на днях. Ведь с этой осени Кремль ориентируется в финансировании войны против Украины не на нефтегазовые источники, а на внутренние. Что образует антураж, близкий уже к Германии 1915 года.

Да, сейчас другие технологии, стандарты жизни, но люди всегда имеют одни и те же базовые потребности, а потому социальные и экономические процессы подобные. Можно наступать постоянно, а потом внезапно капитулировать практически на окраинах вражеской столицы. Поэтому стоит сделать некий "кризисный чек-лист" для современной РФ, основываясь на немецком и советском опыте - что им нужно "повторить", чтобы, наконец, достичь мечты кремлевских любителей истории и снова развалиться.

Итак, пункты следующие:

финансирование армии и оборонки за счет стагнации гражданской экономики (уже есть);

переход на плановую экономику, потому что рыночные процессы только способствуют росту цен (частично есть);

отраслевые кризисы - прежде всего на рынках энергетических и транспортных, которые реагируют на деградацию экономики первыми (уже есть);

национализации, конфискации, ликвидации производств на фоне отраслевых кризисов и дефицитов (частично есть);

ограничения на продовольственном и потребительском рынке, введение талонов для отдельных категорий населения, что, на фоне неурожаев, ведет к голоду (голода нет, но система талонов в РФ уже готова);

инфляция и девальвация валюты, чтобы "размножить" исчезающие экспортные доходы (рубль пока держится);

трудовая повинность, принудительная мобилизация (частично есть - принуждение только к должникам и людям под следствием, поэтому российские власти делают все, чтобы под следствием и в долгах было как можно больше населения);

репрессии против диссидентов, оппозиции - даже внутренней, неофициальной (уже тоже есть);

торговая блокада или значительные ограничения на импорт, что масштабирует все проблемы в экономике и промышленности (частично есть);

попытки нападения на другие страны, которые не задействованы в войне напрямую, как акт отчаяния, пытаясь таким образом уменьшить поддержку ими своих противников, что, однако, ведет лишь к расширению круга врагов (частично есть, но пока в "гибридном" формате).

По некоторым пунктам стоит объяснить. Например, торговая блокада Германии со стороны Антанты началась уже в 1914 году, а в 1915-16 годах торговлю почти остановили даже нейтральные страны. СССР же торговал до последнего, но "железный занавес" выступал в качестве самоограничения, на фоне западных санкций за "Афган", которые тоже были достаточно дырявыми. Поэтому СССР погибал значительно медленнее, чем кайзеровская Германия.

Именно поэтому так важны инициативы по поводу блокады экспорта и импорта РФ на Балтике и в Черном море. Но, к сожалению, это пока только разговоры. Хотя санкции тоже дают результат, "разъедая" промышленность изнутри, "обескровливая" ее, что и приводит к деградации - только делает это крайне медленно.

Что касается голода - он в Германии произошел не сразу. А в СССР - вообще его не было, хотя был "дефицит" на прилавках.

Дело здесь тоже частично во внешней торговле, но и в деградации экономики в целом и аграрки в частности.

Так, в 1915 году у немцев с продуктами и аграрным хозяйством стало настолько плохо, что зима на 1916 год получила название "брюквенный период". Потому что государство ограничило частный рынок зерна и картофеля, аграрии перестали в это инвестировать, что привело к неурожаю, а уже внутренний дефицит до уровня голода довела торговая блокада и невозможность завезти еду в другие места.

Без зерна и картофеля немцы выживали за счет брюквы. Советский союз и РФ в 90-е не только же сохраняли пищевой импорт, но даже получали в больших объемах гуманитарку (те же "ножки Буша"). Сейчас же само российское правительство признает, что урожаи картофеля и зерновых падают.

Надо добавить и по зерновым в 1915-м. Поскольку тогда почти все было на конной тяге, то стратегическим был импорт и выращивание ячменя для кормления лошадей. Который сначала начали ограничивать, потом выдавали по талонам. Тем не менее, это сначала "обвалило" гражданскую отрасль транспорта, а затем и военную логистику, из-за чего, в том числе, Германия свою войну и проиграла - в один "прекрасный" момент, когда немецкая армия тщетно прорывалась к окрестностям Парижа через реку Марна, им буквально нечем было снабжать свои передовые силы.

Тогда, кстати, немцы сделали значительный шаг в механизации, потому что машинам не нужен ячмень. Но были большие проблемы и с бензином, а впоследствии даже с резиной - со стальными колесами скорость автомобилей упала до 19 километров в час.

Примечательно, что для французов ситуация была очень похожей, а желающих воевать, на фоне отступления, не хватало. Поэтому экономические проблемы с обеих сторон привели, с одной стороны, к техническому прогрессу, а с другой - к "разбалансировке" фронта, который в 1914 году стал почти статичным.

Нечто похожее и по проблемам с транспортом в РФ, и по интенсификации технологического развития, и даже по "разбалансировке" статического фронта мы видим сейчас, на фоне постепенного ослабления с обеих сторон.

Современная Россия уверенно идет по этому чек-листу кризисов, который, на самом деле, достаточно неполный и очень поверхностный. Уже почти по всем пунктам есть полное или частичное "попадание". Только отсутствие торговой блокады и более мощных внешних ограничений удерживают РФ от советского или немецкого сценария. Но разница между ними лишь в том, как быстро такая кульминация наступит - быстрее, как у кайзера, или медленнее, как у Брежнева с Горбачевым.

И, к сожалению, как тогда в обоих случаях, так и сейчас главные "козыри" относительно судьбы Кремля на руках у Вашингтона. А Трамп, судя по риторике, хочет, скорее, спасти РФ от худших сценариев, чем их ускорить для своего "друга Путина". Однако Путин, как классический диктатор, все более наглеет и рано или поздно перейдет линию дозволенного, спровоцировав еще одну войну.

На этом фоне, задача для Украины - устоять. Столько, сколько понадобится. Потому что процессы запущены, но их кульминация имеет "открытую дату", которая зависит от наших партнеров.