Саудовский нефтяной концерн стал самой дорогой в мире публичной компанией

Концерну Aramco удалось в результате первичного размещения акций привлечь 25,6 миллиарда долларов.

Саудовский нефтяной концерн Aramco в результате первичного размещения акций (IPO) собрал рекордные 25,6 млрд долларов.

Его акции на бирже в Эр-Рияде в четверг, 5 декабря, торговались по 32 риала за единицу по верхней границе назначенного ценового коридора, сообщили западные агентства со ссылкой на информированные источники, передает dw.com.

В итоге нефтяная компания из Саудовской Аравии стала самой дорогой публичной компанией в мире - со стоимостью 1,7 трлн долларов.

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В ходе IPO Aramco превзошел показатель по привлечению средств, достигнутый китайским ритейлером Ali Baba на Уолл-стрит в 2014 году. Тогда китайскому концерну удалось привлечь 25 млрд долларов.

Размещение акций Aramco на бирже является центральным пунктом плана наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана по масштабной перестройке экономики под названием Vision 2030. Цель этого плана - сделать Саудовскую Аравию менее зависимой от нефти.

Первоначально планировалось, что Aramco выйдет на биржу в 2017 году.

Как сообщал УНИАН, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман в пятницу, 1 ноября, дал окончательное согласие на первичное размещение акций - IPO - нефтяной компании Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco).