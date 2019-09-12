Google заплатит почти миллиард евро во Франции из-за налоговых споров

Интернет-гигант платил в Ирландии налоги от полученной во Франции прибыли. Расследование в отношении Google, длилось четыре года.

Интернет-гигант Google заплатит 965 миллионов евро во Франции для урегулирования налоговых претензий.

Французская прокуратура в четверг, 12 сентября, сообщила, что компания согласилась выплатить штраф в размере 500 миллионов евро, пишет Deutsche Welle.

Google также заявил, что дополнительно перечислит 465 миллионов евро в качестве неуплаченных за предыдущие периоды налогов.

Эти выплаты, как ожидается, положат конец делу против компании во Франции, которое длится уже четыре года. 12 сентября соглашение об урегулировании этого дела было одобрено французским судом, и, если компания не отзовет его в следующие 10 дней, оно вступит в силу. Google признала обоснованность претензий, но не признала своей вины.

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"Мы, как и раньше, уверены, что скоординированная реформа международной налоговой системы - лучший способ обеспечить четкие рамки для компаний, работающих во всем мире", - говорится в заявлении Google.

Расследование в отношении неуплаты налогов со стороны Google продолжалось во Франции с 2015 года. Власть обвиняла компанию в том, что значительная часть налогов на прибыль, полученных от операций во Франции, уплачивалась в Ирландии, где расположена ее европейская штаб-квартира.

Компания фиксирует в отчетности ирландского подразделения основную часть своих продаж в европейских странах, в связи с чем значительная часть налогов уплачивается компанией в Ирландии. Это возможно из-за наличия пробелов в международном налоговом законодательстве, и Франция утверждает, что теряет в результате этого миллиарды евро бюджетных доходов.

В июне Франция ввела собственный налог размером в три процента для крупных компаний, которые работают в сфере интернета и технологий, среди которых Facebook, Amazon и Google. Это нововведение вызвало недовольство Белого дома, который заявил, что в ответ могут быть повышены тарифы на французские товары. В тот же месяц министры финансов и руководители центральных банков стран Большой двадцатки (G20) договорились реформировать международные налоговые правила для крупных технологических компаний.