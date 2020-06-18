В Карпатах массово зацвели цветы, которые находятся на грани исчезновения (фото)
В Карпатах массово зацвела анемона нарцисоцветная. Вид занесен в Красную книгу Украины.
Об этом сообщил в Facebook начальник Явирницкого поисково-спасательного отделения управления ГСЧС в области Василий Фицак.
«Гринявы. Цветет анемона нарцисоцветная. Вид занесен в ККУ. Впервые удалось видеть массовое цветение. Красота невероятная», - отметил Василий Фицак.
Анемона гаевая, конопелька гаевая, ветреница дубравная — вид цветковых растений семейства лютиковые.
В Украине растет в Карпатах и на Полесье, изредка в Лесостепи. Занесено в официальные перечни регионально редких растений Днепропетровской, Луганской, Сумской и Черниговской областей.
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Цветки анемоны закрываются на ночь и перед дождем — это средство для защиты пыльцы от влаги. Размножается корневищами и семенами. Цветение наступает только на 10-12 год после высевания семян. Если весной корневище остается без наземной части, растение погибает. Вот почему не следует срывать ее на букеты.
Гринявские горы (другие названия — Гринявы, Гринявський хребет) — горный массив в Украинских Карпатах, на юге Ивано-Франковской области, в междуречье Черного и Белого Черемоша.
Как сообщал ранее УНИАН, эксперты говорят, что Украине грозит экологическая катастрофа, если не пересмотреть экономическую политику.
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