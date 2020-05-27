Украине грозит экологическая катастрофа, если не пересмотреть экономическую политику - эксперт

Пока все шаги, сделанные в экологическом направлении в Украине, остаются недейственными, отмечают эксперты.

Экологи предупреждают о неизбежности экологической катастрофы.

Об этом сообщает "5 канал". По их данным, главные природные достояния нации стали предметом обогащения для нечистых на руку дельцов. В стране и дальше покрывается незаконная вырубка лесов, водные ресурсы разбазариваются, а редкие животные свободно продаются через Интернет. Масштабы этих явлений растут. Государственной программы или контроля за этими ресурсами до сих пор нет.

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По словам, руководителя стратегической группы "СОФИЯ" Андрея Ермолаева, Украина нуждается в национальной стратегии общего украинского экологического баланса.

"Мы способны формировать национальную стратегию общего украинского экологического баланса", – заявил Ермолаев.

Пока же все шаги, сделанные в экологическом направлении в Украине, остаются недейственными. Например, не нашла реализации инициатива внедрения жестких финансовых наказаний в качестве одного из возможных инструментов воздействия на нарушителей, отмечают экологи. Выборочная попытка адаптации законодательства к европейскому и введение, например, Экоинспекций, тоже не сработала, добавляют они. Недейственность отдельно взятых механизмов, говорят эксперты, доказывает, что стране необходима комплексная государственная политика.

"В Украине законодательство было аппроксимировано к европейскому... но, к сожалению, оно просто не выполняется. ...Экоинспекция – тот инструмент, который должен обеспечить исполнение этого законодательства. Поэтому все, что происходит, является последствиями этой причины", – заявила руководитель практики "ВОДА" WWF Украина Ольга Денищик.

По словам экологов, последствия безответственной политики в отношении лесов и водоемов украинцы почувствуют достаточно быстро на себе. Так, из-за критической ситуации с запасами питьевой воды ее использование может быть лимитировано для украинцев.

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