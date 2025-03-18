Это выражение лучше никогда не использовать в общении, особенно деловом.

Не все украинцы умеют грамотно здороваться на украинском. Одной из самых распространенных ошибок является употребление русизмов и неправильное использование словосочетаний "добрий день" или "доброго дня". Научиться искусству приветствия очень важно, ведь именно это формирует первое впечатление о человеке.

Некоторые люди для приветствия используют словосочетание "Доброго часу доби" или русский аналог "Доброго времени суток". Языковеды призывают отказаться от этой конструкции и не переводить ее на украинский. Подробно о том, почему об этом выражении стоит навсегда забыть, эксклюзивно для УНИАН рассказала доцент и кандидат филологических наук Олеся Сулима.

Как написать "доброго времени суток" на украинском языке

Как пояснила филолог, в русском языке фраза "доброго времени суток" является результатом влияния просторечной лексики на литературный язык. Российский языковед Максим Кронгауз отметил, что в приветственных фразах нужно употреблять формы именительного падежа, а в прощальных - родительного. Если обратить внимание на фразу "доброго времени суток", то обнаружим, что она является сочетанием именно форм родительного падежа.

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По словам языковедов Ларисы Масенко, Ильи Кириченко и Андрея Бурячка, в украинском языке просторечной лексики никогда не было, соответственно не было и подобных некодифицированных приветствий, поэтому у нас нет вариантов перевода фразы "доброго времени суток".

Эту конструкцию в деловой переписке Олеся Сулима советует заменить на приветствие, которое не имеет привязки ко времени суток, поскольку адресаты обычно читают письма в свой рабочий день. В частности, можно начать деловое письмо с обращения: "Шановний/Шановна" и указать, к примеру, должность, профессию, звание, имя и отчество адресата.

Практика переписки с иностранцами показывает, что вместо приветствия можно также использовать фразу "Шановний/шановна колега", если речь идет о деловом общении в рамках различных учреждений, работающих в одной сфере.

Такой вариант обращения уже активно используется и в письмах-сообщениях в Украине - письма начинают с фраз "Шановні вчені/колеги" и др. В таком случае в конце письма нужно писать: "З повагою" (и можно уточнить, от кого именно).

В полуофициальных письмах можно употреблять обычное приветствие: "Добрий день!". Несмотря на то, что во фразе есть указание на время суток, она считается универсальной.

Ранее мы также рассказывали, как правильно поздороваться в начале дня - "добрий ранок" или "доброго ранку". Оказывается, только одно из этих выражений правильное.

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