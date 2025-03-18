В украинский прокат лента от режиссера "Острых козырьков" выйдет 3 апреля 2025 года.

Вышел украинский трейлер напряженной драмы "Такие мелочи" (Small Things like These) с Киллианом Мерфи ("28 дней спустя", "Начало", "Оппенгеймер", сериал "Острые козырьки"), открывавшей прошлогодний Берлинский международный кинофестиваль.

По сюжету фильма, в канун Рождества Билл – добросердечный торговец углем и отец пятерых дочерей – случайно узнает об ужасных условиях в местном монастыре, где содержатся "падшие женщины". Это открытие пробуждает болезненные воспоминания о собственном детстве и ставит мужчину перед моральной дилеммой: сохранить молчание, как это делают все в городе, или рискнуть всем, чтобы спасти женщин.

Фильм является экранизацией одноименного бестселлера ирландской писательницы Клэр Киган, который был отмечен премией Оруэлла за политическую литературу и номинирован на Букеровскую премию.

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Для исполнителя главной роли Киллиана Мерфи, обладателя премий "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA, этот фильм стал первым полным метром в его продюсерской карьере. Также среди продюсерской команды ленты – знаменитые голливудские актеры Бен Аффлек и Мэтт Дэймон.

Режиссером фильма стал Тим Милантс, который работал над третьим сезоном сериала "Острые козырьки". Он также является номинантом премии BAFTA за режиссуру сериала "Ночные вызовы" (2022) с Мартином Фрименом и обладателем "Хрустального глобуса" Международного кинофестиваля в Карловых Варах за режиссуру фильма "Патрик" (2019).

Женские роли в фильме исполнили такие известные ирландские и британские актрисы, как двукратная номинантка на "Оскар" Эмили Уотсон ("Любовь, сбивающая с ног", сериалы "Чернобыль", "Дюна: Пророчество"), Мишель Фейрли (сериалы "Игра престолов", "Бриджертоны: История королевы Шарлотты"), Айлин Уолш ("Сестры Магдалины"), Хелен Биэн (сериалы "Это Англия '88", "Это Англия '90"). За эту роль Эмили Уотсон получила "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 93% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 81% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 82 из 100 баллов с отличием "Обязательно к просмотру" (соответствует характеристике "всеобщее признание"), а широкая аудитория – в 7,1 из 10 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы").

Как сообщила пресс-служба кинокомпании "Артхаус Трафик", в украинский прокат лента выйдет 3 апреля 2025 года.

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