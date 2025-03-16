Как на украинском языке будет звучать это выражение - языковед подсказала правильный перевод.

Фраза "на любителя" - это калька с русского языка, которую часто используют в ежедневной речи. Но так говорить неправильно. Как будет на украинском языке звучать это выражение, мы спросили у эксперта.

Напомним, ранее мы рассказывали, как будет на украинском выражение "ухаживать за девушкой".

Как будет "на любителя" на украинском языке

Рассказала в комментарии УНИАН языковед Лариса Чемерис: "Хотя слово "любитель" и есть в некоторых украинских словарях, однако в некоторых контекстах эта фраза звучит как калька с русского языка, тогда вместо нее лучше употреблять украинские слова - "поціновувач", "шанувальник".

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Если же говорят о чем-то, что не является предметом всеобщего обожания, то правильным переводом выражения "на любителя" могут быть такие варианты:

для поціновувачів;

для шанувальників;

на знавця;

справа смаку.

Украинские соответствия нужно подбирать, в зависимости от контекста. Например, "это на любителя" (в значении "дело вкуса") - "це справа смаку", или "картина для любителей" - "картина для поціновувачів", "фильм на любителя" - "фільм на знавця".

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