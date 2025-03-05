Языковед рассказала, как на украинском будет фраза "ухаживать за девушкой", а также в каком контексте ее можно употреблять.

Фраза "ухаживать за девушкой" может иметь два значения, но в одном случае ее нельзя перевести на украинский дословно. Как будет на украинском языке звучать это выражение, УНИАН спросил у языковеда.

Напомним, ранее мы рассказывали, как на украинском будет выражение "строить глазки".

"Ухаживать за девушкой" - перевод на украинский

Языковед Лариса Чемерис рассказала УНИАН, что у русского слова "ухаживать" есть два значения - и ухаживать, и заигрывать. Если речь не об уходе, а о симпатии или влюбленности, мы в украинском языке употребляем фразу "залицятися до дівчини". Кроме этого, можно говорить:

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женихатися;

увиватися коло дівчини;

впадати за дівчиною.

Также, советует языковед, вместо фразы "ухаживать за девушкой" можно употреблять колоритные украинские фразеологизмы:

підбивати клинці;

топтати стежку;

стелити містки;

смалити халявки.

Как видите, в украинском языке есть аж восемь красивых и живописных вариантов перевода фразы "ухаживать за девушкой".

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