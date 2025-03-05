Фраза "ухаживать за девушкой" может иметь два значения, но в одном случае ее нельзя перевести на украинский дословно. Как будет на украинском языке звучать это выражение, УНИАН спросил у языковеда.
Напомним, ранее мы рассказывали, как на украинском будет выражение "строить глазки".
"Ухаживать за девушкой" - перевод на украинский
Языковед Лариса Чемерис рассказала УНИАН, что у русского слова "ухаживать" есть два значения - и ухаживать, и заигрывать. Если речь не об уходе, а о симпатии или влюбленности, мы в украинском языке употребляем фразу "залицятися до дівчини". Кроме этого, можно говорить:
- женихатися;
- увиватися коло дівчини;
- впадати за дівчиною.
Также, советует языковед, вместо фразы "ухаживать за девушкой" можно употреблять колоритные украинские фразеологизмы:
- підбивати клинці;
- топтати стежку;
- стелити містки;
- смалити халявки.
Как видите, в украинском языке есть аж восемь красивых и живописных вариантов перевода фразы "ухаживать за девушкой".