Василий Рыбников

В последние дни участились слухи о том, что, отчаявшись добиться благосклонности Черного Байдена массовыми, но в целом довольно безобидными убийствами женщин, детей и седых ветеранов на Донбассе, украинские каратели решились на создание самого чудовищного в мире спецподразделения, появление которого предсказывал еще афонский старец Нил Мироточивый.

"Перед концом света наступят прелюбодеяние, блуд, мужеложество, убийство, хищение, покупка мальчиков и девочек для блуждения с ними, подобно псам на улицах", - писал Мироточивый Нил в далеком XVII веке специально для телеканала "Царьград" . "И действительно, сегодня этим никого не удивишь, особенно на "прогрессивном Западе", где "гей-парады" и тому подобные мерзости - "входной билет" в число "цивилизованных" стран", - толкует грязные предвкушения афонского мечтателя известный деятель православно-старообрядческого движения в лоне Русской Православной Церкви Михаил Тюренков.

Увы, как показала жизнь, Михаил Тюренков недооценил весь ужас православного пророчества, ибо кто имеет ум, тот сочти число гея. Нынче творит сей гей свое блуждение вовсе не на "прогрессивном Западе", а прямо под боком у России - на фронтах Новороссии, и не на парадах своих поганых, а тайно, в составе специального карательного батальона, которому даже оружие не выдают, ибо дано оно ему самой природою...

Рот ополченца со следами насилия бессвязно что-то бормотал про какого-то единорога

Все началось с того, что городе Ясиноватой, что в "ДНР", дети с цветами пошли гулять на передовую, между позициями донецкой народной полиции и украинских захватчиков, чтобы пристыдить укропов своей невинностью, пробудить в них хоть что-то человеческое. Разъяренные укропы начали азартно палить в них из пушек, но дети лишь вздыхали, укоризненно качали головами и разлетались кто куда. Одному младшему сержанту "ДНР" это надоело, он решил эвакуировать уцелевших детей, выбежал к ним и нарвался на предательскую пулю украинского снайпера, который изначально все это и затеял, чтобы выманить к себе на прицел еще и кого-нибудь из взрослых. Эвакуация была сорвана , дети пропали без вести и заблудились на болотах, где их поймал Турчинов, обратил в свою поганскую веру и съел по одному. И все бы было ничего, кабы в ходе поисков не пропал народный ополченец Очко. Нашли его лишь под утро без портков и в крови. Рот ополченца со следами насилия бессвязно что-то бормотал про какого-то единорога. Через три дня он умер от венерических болезней.

В сердцах ополченцев поселилась неуверенность. А вчера российские СМИ облетело страшное известие: в ВСУ под прикрытием одной из мотострелковых частей создается гей-батальон , военнослужащие которого будут выполнять особо грязные задачи на линии соприкосновения, и на шевронах у них - единорог!

Раскрыта тайна загадочной смерти ополченца Очко

Так была раскрыта тайна загадочной смерти ополченца Очко. Тело потерпевшего срочно сожгли, но было поздно. В образцовых подразделениях народного ополчения начался небывалый разврат, смешались в кучу кони, люди, часовые, дневальные, посыльные и даже один обманчиво флегматичный с виду полковник. Участились случаи отказа в выходе на боевое дежурство, ибо редкий боевой дежурный доживал до конца смены без ущерба для своей духовной цельности: легкий шорох кустов за спиной - и вот уже каратели совершают с зазевавшимся народным милиционером коллективное блуждение, как с псом на улицах. Истории о том, что укропы творят с теми ополченцами, кто сдался в плен, обросли новыми леденящими душу подробностями, побывать в руках карателей и не выдать им военную тайну стало невозможно физически. За одни сутки спецподразделение "Единорог" едва не переломило ход войны.

Русские братушки создают на Донбассе особый секретный гей-заградотряд

Чтобы предотвратить массовое дезертирство в рядах православного воинства, российские СМИ уже на следующий день признались , что гей-батальон украинской хунты - это как бы не совсем так, а "IP-адрес, с которого распространялось объявление о наборе солдат в "особый" взвод, якобы находится в России". Это успокаивающее объяснение выглядело куда более правдоподобно. Но в то же время и более страшно. Потому как оно означало, что на самом деле это вовсе не укры, а русские братушки - православны ребятушки создают на Донбассе особый секретный гей-заградотряд, который уж точно не будет церемониться ни с кем... И поняли тогда ополченцы молодых свободных республик, что в популярной шутке "За Россию, за свободу, до конца!" шутят только про свободу и Россию, а все остальное - правда. И не так уж это, в общем-то, и смешно.

Василий Рыбников

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