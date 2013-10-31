Не звоните в ЖЭКи – это опасно для вашей жизни. В прямом смысле

Я проживаю в самом обычном коммунальном доме, в Деснянском районе на Лесном массиве столицы. Дом обслуживается самым обычным ЖЭКом № 304. У ЖЭКа есть начальник, диспетчер, инженеры, сантехники и дворники, которые получают зарплату и, по идее, должны выполнять свою работу и предоставлять жильцами коммунальные услуги. Но жильцы дома, исправно оплачивающие все счета, вместо получения услуг, которые должен (но не предоставляет) ЖЭК, могут неожиданно для себя получить… монтировкой по голове.

Как известно, с середины октября в Украине официально стартовал отопительный сезон. Батареи оперативно включили в детсадах и больницах, в Кабмине и Верховной Раде, а затем стали подключать и жилой фонд. Нашему же дому не дали тепло и по состоянию на 31 октября. А ЖЭК по этому поводу просто отмалчивался.

Никакой реакции со стороны коммунальных служб не было ни на звонки в диспетчерскую, ни на жалобы в колл-центр КГГА (1551). На четыре заявки, оставленные в информслужбе городской администрации, ответ был один: ЖЭК подтверждал, что Киевэнерго проводил аварийные работы, но они закончены и тепло в моем доме (по информации чиновников) давно имеется.

Наконец, неделю назад, 25 октября пришел дежурный сантехник и сказал, что нечего жаловаться в колл-центр, потому что «надо стравить воздух» в батареях через нашу квартиру. Проведенные манипуляции с батареей в моей квартире тепла не обеспечили. Отрицательный результат дежурный слесарь-сантехник объяснил отсутствием каких-то «стравлювачів»… в подвале. Куда девались эти детали, и знало ли об этом руководство ЖЭКа, когда отчитывалось районным и городским чиновникам о завершении работ по подготовке к отопительному сезону? Вопрос остался без ответа...

Я продолжила эпопею звонков в диспетчерскую службу и в колл-центр 1551. Но реакции от ЖЭКа опять никакой не последовало. Более того, в самой диспетчерской мне посочувствовали и сообщили, что все заявки они исправно передают, но влияния на ЖЭК не имеют и про «стравлювачі» не знают.

Апофеозом моей борьбы с «коммунальной мафией» стало утро 31 октября. Выходя из дома, я встретила соседей, которые сообщили, что тепло у них уже есть, а холодные батареи – только в моем стояке. При этом, они доверительно поведали мне, что проще не звонить в диспетчерскую, а договориться с ЖЭКом лично: чтобы тепло в моей квартире появилось в кратчайшие сроки, нужно дать слесарям взятку.

Пока мы обсуждали коррупцию, я увидела группу слесарей-сантехников, направляющихся к нашему подъезду, и подошла к ним поинтересоваться, не по моей ли заявке они прибыли. Старший группы, здоровый усатый мужик, с мощным перегаром, в ответ сказал следующее: «А не буде тепла! Дякуйте мешканцям 30-ї квартири, вони вже задовбали своїми скаргами і не пускають в квартиру». «А зарплата в нас маленька», - подмигивая своим коллегам, добавил он.

Тут следует отметить, что именно я и есть жилец той самой квартиры, дома слесари у меня уже были, а размер их зарплаты устанавливаю не я! Впрочем, об этом я сообщила сантехникам зря. Дальнейший наш диалог был приблизительно таков:

Я: - Мы вызывали вас бессчетное количество раз, в квартире моей вы уже были, но тепла нет!

Слесарь-сантехник (СС): Шо ти брешеш, падло! Чоловіку своєму будеш брехати! Йди собі, куди йшла!

Я: Почему вы разговариваете со мной таким образом? Представьтесь, пожалуйста, назовите свою фамилию и имя, чтобы я могла уточнить в ЖЭКе, по моей ли вы заявке пришли.

СС: Пішла на х.., ти хто така, щоб мене питати? В нас, знаєш, які зарплати маленькі?!

«Группа поддержки» сопровождала наш диалог глумливым смехом.

В который раз я спокойно повторила, что имею право на отопление, так как оплачиваю коммунальные услуги в полном объеме, а по поводу зарплаты сотрудников коммунальных служб обращаться нужно вовсе не ко мне.

В ответ получила порцию отборной брани. Удостоверившись в невозможности свернуть разговор в конструктивное русло, я позвонила мужу, который, к счастью, был дома, дабы он лично проводил сантехников в квартиру и мы наконец-то получили долгожданное тепло.

Однако, после этого события стали развиваться, как в каком-нибудь триллере. Оставив супруга и коммунальщиков, я пошла к остановке, чтобы попытаться вовремя попасть на работу. Но не успела отойти от подъезда, как меня позвала соседка, сообщив: «они там дерутся». Я побежала назад и увидела в подъезде своего мужа в крови и сантехника с монтировкой в руках. При этом, один из группы товарищей быстро забрал монтировку из рук старшего. А я вызвала милицию.

Надо отдать должное милиционерам, они в считанные минуты прибыли на место. И очень вовремя, потому что за те несколько минут, что я и мой окровавленный муж ждали возле парадного, мы наслушались угроз экстраординарного характера: «У вас свідків немає, а нас тут четверо, що захочемо то й скажемо. Зараз прийде наш майстер з ЖЕКу, приїде міліція, а ми на вас заяву напишемо, що ви напали на нашого товариша. Посадимо твого чоловіка, а з тобою, дурепою та істеричкою, інакше розберемось». И все прочее в таком духе.

С горечью замечу, что на шум не вышел никто из соседей. А те, кто были свидетелями происходящего, быстро ретировались в свои квартиры, оставив меня и моего мужа разбираться с четырьмя сотрудниками коммунальных служб самостоятельно.

…В милиции зарегистрировали мое заявление. Также я написала обращение к главе КГГА и надеюсь, что это поможет, хотя испорченные нервы и не вернет.

В этой ситуации больше всего возмущает то, что, ЖЭКи не только не выполняют свою работу, но даже не могут проконтролировать своих сотрудников. Теперь, вызывая слесаря-сантехника на дом, я всегда буду боятся: не известно, в каком состоянии он придет и что ему взбредет в голову, когда у него в руках – монтировка.

Тем более, что в его поддержку всегда найдутся «свидетели»-сотрудники и руководство ЖЭКа, которому вообще на всех наплевать: и на жителей, и на районное начальство, и на городское.

Татьяна Однолеток