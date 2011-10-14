Украина не может ждать вечно, что вдруг из Брюсселя приедет принц на белом коне

Объявление приговора по делу экс-премьер-министра, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко ожидаемо повлекло громкий информационный взрыв в мировых и отечественных СМИ. Кажется, это событие не оставило безразличным все мировое сообщество. Свои заявления по этому поводу озвучили практически все желающие, от официальных лиц Евросоюза, России и США до представителей политических и общественных структур, разнообразных экспертов и журналистов как в Украине, так и за ее границами.

Основные месиджи этих высказываний нашли свое отображение в заявлении от имени Евросоюза Верховного представителя ЕС по внешней политики Кэтрин Эштон. В основном они сводятся к следующему:

- «Вердикт был вынесен в результате судебного процесса, который не уважает международные стандарты относительно справедливого, прозрачного и независимого судебного процесса, к которым я неоднократно призывала в своих предыдущих заявлениях»;

- «Юстиция (в Украине – авт.) применяется избирательно в политически мотивированных преследованиях лидеров оппозиции и членов прежнего правительства».

Однако эмоциональность заявлений разная: в одних просматривается холодный рационализм, в других – скептицизм, помноженный на злорадство («Украина практически потеряла шанс получить перспективу интеграции в Европейский Союз»), откровенный шантаж и угрозы («ЕС может принять решение отозвать приглашение Януковичу посетить Брюссель», «запретить безвизовый режим для владельцев украинских дипломатических паспортов», «заморозить счета представителей украинской власти и их окружения в западных банках», «забрать право на проведение ЕВРО-2012»), а в отдельных - откровенное хамство («с Россией нужно разговаривать, потому что она имеет самые большие в мире запасы нефти и газа и ядерное оружие, а с Киевом нужно успокоиться»).

Совсем не хочется отвечать на эти высказывания по симметричному принципу «сами же такие». Однако, некоторые вопросы выныривают из сознания сами по себе – как реакция на наличие двойных стандартов в подходах к политическим процессам внутри той субстанции, которую мы называем сборным термином «Запад». Например, почему в Европе судебные процессы над прежними канцлером ФРГ Гельмутом Колем и премьер-министром Италии Беттино Кракси в 1990-х годах, президентом Франции Жаком Шираком, премьер-министром Исландии Гейром Хорде, премьер-министром Хорватии Иво Санадером никто не называет политически мотивированными?

Рассматривать каждый вышеприведенный факт, думаю, не стоит. Это, как минимум, не производительно. Одно, что их соединяет, - это обвинение указанных лиц в деятельности, которая привела к материальным убыткам. Вред нанесен, а потому никого из европейцев не волнует, что человек, который своими действиями или бездеятельностью способствовал этому, на то время был политиком.

Очевидно, если политик принял политическое решение (поставить свою подпись под обращением к евроатлантической структуре, выступить с заявлением или обращением к гражданам страны, в конечном итоге, мировому сообществу, пообещать что-то неисполнимое избирателям и тому подобное) - это его право, и именно здесь можно вести речь о политической деятельности, судить за которую политика будут избиратели на следующих выборах. А вот когда в результате его действий несет убытки вся страна и ее граждане - в этом случае прав экс-президент Украины Виктор Ющенко, который считает, что Юлия Тимошенко, заключив с Россией в 2009 году газовые соглашения, действовала вопреки национальным интересам.

«Украина этот контракт обслуживать не может. Он приносит нам убытки ежегодно. Если взять по транзиту, мы где-то недобираем 4 миллиарда долларов в год. За газ мы ежегодно переплачиваем от коммерческой рыночной цены приблизительно 3,5 миллиардов долларов», - заявил Ющенко.

Что можно возразить экс-президенту? Его аргументация – весомая: «Почему Германия имеет базовую цену 250 долларов за кубометр газа, Словакия, Австрия имеют от 250 до 300, а Украина - 450? Причем я (Ющенко-авт.) назвал государства, которые находятся на одной ветви газопровода. Почему, находясь ближе к источнику добычи, Украина платит цену, как на границе между Францией и Италией в Альпах? Как вышло так, что Украина платит некорректную, нерыночную цену?».

Отдельные оппозиционные политики и эксперты заявляют, что для населения у нас газа собственной добычи достаточно, а на нем наживаются владельцы частных предприятий. Демагогия очевидна, поскольку газ используется не только для обогрева помещений или приготовления еды. Газ существенно влияет на ценообразование всех продуктов – от хлеба до автомобиля. Повышение цены на газ для промышленных потребителей автоматически вращается повышениям цен на все без исключения продукты отечественного производства. Ориентированная преимущественно на поддержку импортеров политика правительства Юлии Тимошенко не видела противоречий в том, чтоб пойти на подписание соглашений о повышении цен на российский газ: импортеры от этого не страдали. Те, кто завозит в Украину китайскую, турецкую и другую продукцию, оставались бы в выигрыше. Пострадал бы лишь отечественный товаропроизводитель.

Я не идеализирую нынешнюю власть, но, как говорят, у каждого своя правда, а истина – дороже. Возражая госпоже Эштон, хотелось бы заметить: политически мотивированными являются не решения украинского суда. Политически мотивированными являются заявления европейских политиков, которые однобоко и тенденциозно смотрят на ситуацию в Украине.

Те, кто считают, что сегодня Европа закрыла перед Украиной двери, ошибаются: Европа больше заинтересована в зоне свободной торговли с Украинским государством, чем сама Украина. Украина чрезвычайно интересна Европе, потому что имеет очень емкий рынок, высококвалифицированную рабочую силу, развитой промышленный и естественный потенциал, выгодное географическое расположение и тому подобное. По мнению президента Центра рыночных реформ Владимира Ланового, зона свободной торговли с Украиной позволит Европейскому Союзу расширить рынок сбыта и обновить внутренний потребительский рынок. При этом В. Лановой отмечает, что для Украины вступление в ЗСТ означает продолжение роста цен на импорт.

Добавьте, что Украина от вступления в зону свободной торговли потеряет до 5 миллиардов евро. Конечно, что за несколько лет сальдо выровняется, но удар по украинской экономике будет нанесен действительно шоковый. Понятно, что Украина в этой ситуации хочет видеть от Европы перспективу, к которой наше государство должно стремиться. Одно дело, если это – цена за вступление в ЕС, «плата за воплощение мечты». Другое – если нам (как сейчас) отказывают в перспективе членства в ЕС, говоря, что ассоциация с ЕС – это максимально допустимый на данном этапе уровень сотрудничества. Стоит ли овчинка выделки?

В Европе тоже существует понимание необходимости определиться, как быть с Украиной. Не только Украина должна определиться со своим отношением к Европе. Политика многовекторности, которую успешно до недавнего времени применяла наша страна, себя исчерпала. А потому перспектива стать зоной отчуждения (буферной зоной) для большой страны с населением свыше 46 млн., которая расположена в географическом центре Европы, по меньшей мере неприемлема. Украина не может ждать вечно, вдруг из Брюсселя приедет принц на белом коне. Особенно в ситуации, когда дефицита на принцев и белых коней в мире просто нет.

Потому в случае свертывания сотрудничества с Украиной ЕС сам своими действиями подтолкнет Украину к Таможенному союзу с Россией, Беларусью и Казахстаном. А что тогда?

Тогда Европа де-факто получит поставщика и транспортировщика в одном лице. А это значит, что Россия сможет делать с Европой, лишенной большинства альтернативных источников энергоснабжения, все, что хочет.

Кроме этого, в канун мирового продовольственного кризиса, разрекламированного на Западе, наконец осуществятся мечты российских власть предержащих относительно создания «зернового ОПЕК», и тогда анонсированный Владимиром Путиным Евроазиатский Союз получит еще один дополнительный рычаг влияния на мировые геополитические процессы.

Потому сейчас Украина, как никогда, нуждается в компромиссе с Евросоюзом. В конечном итоге, как и Евросоюз с Украиной. Угрозы и шантаж – путь в никуда. Создание опинии об Украине лишь на основе той версии о деле Тимошенко, которую предложил Европе сам лагерь подсудимой, - дело неблагодарное. Как-то забылось, что Тимошенко неоднократно и сама призывала Запад не привязывать ее дело к процессам евроинтеграции. Древние римляне говорили о необходимости выслушать обе стороны и только потом формировать мнение.

Украина четко задекларировала свои интересы и свои ориентиры. Она определилась с тем, в каком направлении двигаться. В 1952 году прежний премьер украинского правительства Владимир Винниченко написал роман-памфлет «Слово за тобой, Сталин!». Перефразируя его, хотелось бы сказать: «Слово за тобой, Европа!».

Да, Украина - не отличник на своем пути к европейской семье. Она делает ошибки и исправляет их, учится и совершенствуется. Всем известно, что только в соответствующей среде, а не дистанционно это удается сделать быстрее и качественнее. Безусловно, мы должны отвечать критериям и правилам, которые действуют в европейской семье, но эти правила должны быть едиными для всех, а не выборочными и политически мотивированными.

Олег Витягов, директор по политическим программам Института украинской политики