Какой вариант русского языка вводить в Украине – нейтральный (московский) или донецкий?

Как и предвидели эксперты, углубление экономического кризиса в Украине заставило донецких правителей усилить наступление на гуманитарную сферу: законопроект о двуязычии – кость для электората Партии регионов, призванная мобилизовать его вокруг «конкретных пацанов» в борьбе за местные советы. По крайней мере так считают «регионалы», неокоммунисты-симоненковцы и примкнувший к ним запуганный делом Гонгадзе Литвин.

Что думает их электорат, мы не знаем, и, собственно, никого во власти это и не интересует. Важно не то, что он думает, а что его вынуждают думать. А вынуждают его направить все электоральные помыслы на стремление к «справедливости» - чтобы ему разрешали говорить на его языке (как будто кто-то до сих пор не разрешал).

Ведь принять закон о двуязычии – гораздо проще, чем обеспечить улучшение жизни уже сегодня.

Стоит ли снова говорить об антиукраинском характере деятельности нынешней власти, в частности в гуманитарной сфере? Об этом сказано много, поэтому не буду повторяться. Согласна с тезисом, что эта власть ведет себя на этой земле как чужая, иначе говоря – оккупационная.

Но и с языками не все так просто, как кажется донецким казачкам.

Дело в том, что предоставление какого-то особого статуса русскому языку делает актуальным вопрос о каком, собственно, языке идет речь. О литературном русском, в основе которго лежит современный московский говор, считающийся в России эталонным, нейтральным (это только хохлы слышат в нем какое-то особое «аканье»)? Или, может, о донецком – с грубым, украинским произношением гласных? Или о киевском – тоже с ярко выраженным украинским акцентом? Или об одесском – языке анекдотов и всевозможных хохм?

Это вопрос вполне практический, ведь филологи, учителя, преподаватели должны донести до общественности, как правильно произносить слова в соответствии с новым законом о языках.

Если речь идет о внедрении эталонного русского языка, принятого в России, тогда его следует рассматривать как чужой, оккупационный язык, навязанный колониальному населению Украины. Если брать за основу какой-то из украинских вариантов русского, тогда возникает вопрос – какой именно.

Думаю, это все же должно быть донецкое наречие. Именно донецкие деятели лоббируют русский язык – им и флаг в руки.

После принятия нового закона о языках в Донецке необходимо открыть Институт укро-русского языка, выработать языковые нормы и принять их приказом Министерства образования по всей Украине. И Табачнику придется говорить правильно, на донецком наречии, а то заменят на какого-нибудь макеевского или енакиевского «просветителя».

Оксана Охримчук, Москва