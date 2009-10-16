Изнасилованный "Артек", или Предвыборная вакханалия поиска насильников

Скандал вокруг всемирноизвестного лагеря «Артек» обнаружил одно крайне неприятное обстоятельство. Оказывается, изнасиловано невероятное количество самого разнообразного люда.

В первую очередь, чтобы не возникло никаких вопросов, автор этих строк не защищает педофилов. У меня есть сын, куча племянников, крестников или просто детей друзей. Я прекрасно понимаю, что может пережить человек, ребенок которого мог бы быть объектом такого рода посягательств. Педофил должен быть наказан. Проще всего – посажен в тюрьму (оттуда такого рода люди живыми просто не выходят).

Но теперь вопрос в другом. Беда в том, что изнасилованные на самом деле есть. В первую очередь это система судопроизводства Украины. Ну, не доказана пока еще вина упомянутых по делу. Зато очень многие самые разные люди оказались причастны к чрезвычайно грязным поступкам. Причем не просто так себе оказались: министр внутренних дел Юрий Луценко при всем народе озвучивает фамилии.

А дальше просто – Луценко сказал, СМИ подхватили. Что там было про каниса и ветер? Теперь детей на Черноморском побережье насиловали все – от простого обывателя до монаха и нардепа. Изнасилованная судебная система заодно с Конституцией Украине почему-то молчит. Ну, обвинили, ну и ладно. Луценко подтвердил, что милиция расследует это дело. Пусть Бог милует: а что должна была делать милиция? Выпить за здоровье украинских детей?!

Имена всех «причастных к растлению малолетних» можно найти в СМИ, мы же принципиально имен «причастных к растлению» не будем называть, для нас они пока абсолютно невиновны. Зато будем называть имена людей, которые так или иначе участвуют в распутывании дела.

Так вот, с судебной системой насильники справились, а дальше куда грустнее. Как бы ни выглядело это дело, какие бы ни были обнаружены обстоятельства, но абсолютно ответственно могу утверждать: теперь дети действительно изнасилованы. Объясню. Известно, что взрослая женщина, пострадав от насильственных сексуальных действий, не всегда обращается к стражам порядка. Женщина не хочет грязи, связанной с составлением протокола, выдвижением обвинений; не хочет унизительной процедуры медицинской экспертизы.

Замешенных в деле детей как раз никто не спрашивал. Их сгребли в охапку и… Обычное, на первый взгляд, сообщение: «Григорий Омельченко, народный депутат Украины заявляет, что «как бывший следователь в результате собранных доказательств убедился, что преступление против детей совершалось, и это доказано объективно пятью экспертизами, двумя судебно-медицинскими экспертизами, которые было проведены в июле этого года, и тремя экспертизами психологов на детекторе лжи, которые было проведены в мае».

Множество экспертиз. И все на одну и ту же тему. Что должны чувствовать дети? Что теперь делается с их психикой? А главное: проводилась ли экспертиза женщины (бывшей жены обвиняемого), которая, собственно, и затеяла всю эту вакханалию?

Есть прямые свидетельства того, что у главного обвиняемого был имущественный конфликт с женой. Та хотела забрать квартиру, чтобы вселиться туда с новым мужем. И пригрозила: мол, не уступишь квартиру, напишем заявление, что ты развращал детей.

Министр Луценко сообщил, что милиция дважды отказывала жене арестованного в возбуждении уголовного дела, а экспертизы доводили девственность детей. Однако по требованию прокуратуры провели еще одну экспертизу, которая показала нарушения в организме детей, которые могли быть вызваны половым контактом.

Повторяю: я не защищаю педофилов. Но методы чрезвычайно знакомые. Если господин Омельченко по какому-то чуду забыл о методах советских спецслужб, мы позволим себе об этих методах напомнить. Когда КГБ шил кому-то из недовольных антигосударственное дело, время от времени возникали трудности. Вот что делать, когда дело разваливается, а выпускать обвиняемого категорически нельзя? Очень просто. Следователь бил себя по лбу и говорил: «Я понял, ты не преступник – ты просто псих». И вопреки абсолютно всем процессуальным нормам отправлял бедолагу на психиатрическую экспертизу.

Иногда происходило чудо, эксперты заявляли о нормальности арестованного. Тогда его отправляли на повторную экспертизу. А если абсолютно невероятным образом арестанта признавали опять нормальным, его слали не к местным психиатрам, а в Москву, в институт им. Сербского. Оттуда никто здоровым не возвращался.

Похоже на то, что экспертизы проводили до тех пор, пока не понаходили «нарушения в организме детей».

К сожалению, есть еще один изнасилованный. Это Международный детский центр «Артек». Потому что теперь все знают о нем бог знает что. Сотрудник «Артека» Александр Губенко вслух заявляет, что «слухи о педофилии в лагере не стихали никогда». Одно из двух: или «Артек» создан специально для самых грязных оргий, или психолог лагеря Губенко что-то привирает. Или скрывает. Или делает (с чьей-то подачи) очень дальновидное заявление.

Дальновидное, потому что есть повод изнасиловать украинские выборы. Представляете, какая красота? Много лет в лагере развращают или и насилуют детей, полгода разбираются с частным случаем (наконец поймали хищного артековского педофила!) но только в канун выборов вдруг оказалось, что куча народных избранников только то и делала, что мучала детей на берегу Черного моря! Прекрасный ход. И подтверждение правильности – в прямом утверждении некоторых СМИ, мол, «дыма без огня не бывает».

Если перефразировать, выйдет так: их признают непричастными, но осадок останется. Всегда можно будет вставить в газетную статью фразу наподобие «тот самый народный избранник / министр / предприниматель, которого обвиняли в педофилии».

Приводить аргументы в защиту обвиняемых мы не будем. Надеемся, следователи по этому громкому делу намного опытнее, чем автор этих строк. Зато искренне хотим поддержать сотрудников МДЦ «Артек», которые обратились к президенту, премьер-министру, прокуратуре на МВД с требованием привлечь к ответственности всех, кто распространяет ужасные слухи об «Артеке». Напомним, наиболее активны в этом деле депутаты Григорий Омельченко и Вадим Колесниченко.

Так вот. Полностью невиновных в этом деле нет совсем. Кто-то из медиков-экспертов таки солгал. Лгуны должны сидеть в тюрьме, потому что от их заключения зависят судьбы многих людей. Если просто «ошиблись», пусть сожрут диплом и идут во дворники.

Если обвиняемый действительно виноват, рубите его на кускии ли просто упеките в тюрьму и там его благополучно, прости господи, придушат. А если не виновен, то привлеките к ответственности обвинение. Пусть, в конечном итоге, тоже посидят за решеткой – вместе со своими излишне грамотными экспертами.

Богдан Радченко