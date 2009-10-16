Изнасилованный "Артек", или Предвыборная вакханалия поиска насильников
Скандал вокруг «Артека» выявил одно крайне неприятное обстоятельство. Оказывается, изнасиловано невероятное количество самого разнообразного люда...
Скандал вокруг всемирноизвестного лагеря «Артек» обнаружил одно крайне неприятное обстоятельство. Оказывается, изнасиловано невероятное количество самого разнообразного люда.
В первую очередь, чтобы не возникло никаких вопросов, автор этих строк не защищает педофилов. У меня есть сын, куча племянников, крестников или просто детей друзей. Я прекрасно понимаю, что может пережить человек, ребенок которого мог бы быть объектом такого рода посягательств. Педофил должен быть наказан. Проще всего – посажен в тюрьму (оттуда такого рода люди живыми просто не выходят).
Но теперь вопрос в другом. Беда в том, что изнасилованные на самом деле есть. В первую очередь это система судопроизводства Украины. Ну, не доказана пока еще вина упомянутых по делу. Зато очень многие самые разные люди оказались причастны к чрезвычайно грязным поступкам. Причем не просто так себе оказались: министр внутренних дел Юрий Луценко при всем народе озвучивает фамилии.
А дальше просто – Луценко сказал, СМИ подхватили. Что там было про каниса и ветер? Теперь детей на Черноморском побережье насиловали все – от простого обывателя до монаха и нардепа. Изнасилованная судебная система заодно с Конституцией Украине почему-то молчит. Ну, обвинили, ну и ладно. Луценко подтвердил, что милиция расследует это дело. Пусть Бог милует: а что должна была делать милиция? Выпить за здоровье украинских детей?!
Имена всех «причастных к растлению малолетних» можно найти в СМИ, мы же принципиально имен «причастных к растлению» не будем называть, для нас они пока абсолютно невиновны. Зато будем называть имена людей, которые так или иначе участвуют в распутывании дела.
Так вот, с судебной системой насильники справились, а дальше куда грустнее. Как бы ни выглядело это дело, какие бы ни были обнаружены обстоятельства, но абсолютно ответственно могу утверждать: теперь дети действительно изнасилованы. Объясню. Известно, что взрослая женщина, пострадав от насильственных сексуальных действий, не всегда обращается к стражам порядка. Женщина не хочет грязи, связанной с составлением протокола, выдвижением обвинений; не хочет унизительной процедуры медицинской экспертизы.
Замешенных в деле детей как раз никто не спрашивал. Их сгребли в охапку и… Обычное, на первый взгляд, сообщение: «Григорий Омельченко, народный депутат Украины заявляет, что «как бывший следователь в результате собранных доказательств убедился, что преступление против детей совершалось, и это доказано объективно пятью экспертизами, двумя судебно-медицинскими экспертизами, которые было проведены в июле этого года, и тремя экспертизами психологов на детекторе лжи, которые было проведены в мае».
Множество экспертиз. И все на одну и ту же тему. Что должны чувствовать дети? Что теперь делается с их психикой? А главное: проводилась ли экспертиза женщины (бывшей жены обвиняемого), которая, собственно, и затеяла всю эту вакханалию?
Есть прямые свидетельства того, что у главного обвиняемого был имущественный конфликт с женой. Та хотела забрать квартиру, чтобы вселиться туда с новым мужем. И пригрозила: мол, не уступишь квартиру, напишем заявление, что ты развращал детей.
Министр Луценко сообщил, что милиция дважды отказывала жене арестованного в возбуждении уголовного дела, а экспертизы доводили девственность детей. Однако по требованию прокуратуры провели еще одну экспертизу, которая показала нарушения в организме детей, которые могли быть вызваны половым контактом.
Повторяю: я не защищаю педофилов. Но методы чрезвычайно знакомые. Если господин Омельченко по какому-то чуду забыл о методах советских спецслужб, мы позволим себе об этих методах напомнить. Когда КГБ шил кому-то из недовольных антигосударственное дело, время от времени возникали трудности. Вот что делать, когда дело разваливается, а выпускать обвиняемого категорически нельзя? Очень просто. Следователь бил себя по лбу и говорил: «Я понял, ты не преступник – ты просто псих». И вопреки абсолютно всем процессуальным нормам отправлял бедолагу на психиатрическую экспертизу.
Иногда происходило чудо, эксперты заявляли о нормальности арестованного. Тогда его отправляли на повторную экспертизу. А если абсолютно невероятным образом арестанта признавали опять нормальным, его слали не к местным психиатрам, а в Москву, в институт им. Сербского. Оттуда никто здоровым не возвращался.
Похоже на то, что экспертизы проводили до тех пор, пока не понаходили «нарушения в организме детей».
К сожалению, есть еще один изнасилованный. Это Международный детский центр «Артек». Потому что теперь все знают о нем бог знает что. Сотрудник «Артека» Александр Губенко вслух заявляет, что «слухи о педофилии в лагере не стихали никогда». Одно из двух: или «Артек» создан специально для самых грязных оргий, или психолог лагеря Губенко что-то привирает. Или скрывает. Или делает (с чьей-то подачи) очень дальновидное заявление.
Дальновидное, потому что есть повод изнасиловать украинские выборы. Представляете, какая красота? Много лет в лагере развращают или и насилуют детей, полгода разбираются с частным случаем (наконец поймали хищного артековского педофила!) но только в канун выборов вдруг оказалось, что куча народных избранников только то и делала, что мучала детей на берегу Черного моря! Прекрасный ход. И подтверждение правильности – в прямом утверждении некоторых СМИ, мол, «дыма без огня не бывает».
Если перефразировать, выйдет так: их признают непричастными, но осадок останется. Всегда можно будет вставить в газетную статью фразу наподобие «тот самый народный избранник / министр / предприниматель, которого обвиняли в педофилии».
Приводить аргументы в защиту обвиняемых мы не будем. Надеемся, следователи по этому громкому делу намного опытнее, чем автор этих строк. Зато искренне хотим поддержать сотрудников МДЦ «Артек», которые обратились к президенту, премьер-министру, прокуратуре на МВД с требованием привлечь к ответственности всех, кто распространяет ужасные слухи об «Артеке». Напомним, наиболее активны в этом деле депутаты Григорий Омельченко и Вадим Колесниченко.
Так вот. Полностью невиновных в этом деле нет совсем. Кто-то из медиков-экспертов таки солгал. Лгуны должны сидеть в тюрьме, потому что от их заключения зависят судьбы многих людей. Если просто «ошиблись», пусть сожрут диплом и идут во дворники.
Если обвиняемый действительно виноват, рубите его на кускии ли просто упеките в тюрьму и там его благополучно, прости господи, придушат. А если не виновен, то привлеките к ответственности обвинение. Пусть, в конечном итоге, тоже посидят за решеткой – вместе со своими излишне грамотными экспертами.
Богдан Радченко