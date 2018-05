Чиновникам запретили говорить канцелярским языком

Британская ассоциация местных правительств (LGA) распространила по учреждениям Англии и Уэльса список из ста слов и выражений, которые чиновникам запрещается использовать в общении с посетителями, пишет Лента.ру со ссылкой на The Daily Telegraph.

В этот список вошло слово "interface" в значении "взаимодействовать", которое попросили заменить на "talking to each other" (общаться, разговаривать). Вместо "income streams" в значении "потоки доходов" чиновники должны говорить просто "money" (деньги), а "top-down" в значении "иерархически организованный" заменить на "ignores people" (пренебрегает людьми).

Глава Ассоциации налогоплательщиков Мэтью Эллиот (Matthew Elliott) отметил, что зачастую чиновники используют слишком длинные и сложные слова, чтобы создать видимость качественного выполнения своих обязанностей.

Представители движения "За понятный английский" (The Plain English Campaign) заявили, что запрет на сложные слова не содержит намека на необразованность людей. С точки зрения активистов кампании, эти слова звучат напыщенно и малопонятно в том контексте, в котором их употребляют чиновники.