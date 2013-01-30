Лавров верит, что еще кто-то захочет вступить в ЕврАзЭС

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД РФ, об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова для «Дипломатического ежегодника 2012» «Мир в эпоху перемен: приоритеты внешнеполитической деятельности Российской Федерации».

«Способствуем последовательному продвижению работы по формированию к 1 января 2015 года Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Он призван стать крупнейшим геополитическим проектом и новой исторической вехой не только для государств «тройки» – России, Беларуси и Казахстана, но и для других стран на пространстве СНГ», - пишет С.Лавров.

По его словам, речь идет о превращении экономической интеграции в понятный и привлекательный для граждан и бизнеса, устойчивый и не зависящий от конъюнктурных перепадов процесс. Началась разработка всеобъемлющего договора о ЕАЭС, отметил глава российского МИД.

С.Лавров напомнил, что с 1 февраля 2012 года действует Евразийская экономическая комиссия – единый постоянно функционирующий орган Таможенного союза и ЕЭП, которому пошагово передаются полномочия с национального уровня по широкому спектру экономических вопросов.

Он отметил, что интеграционная «тройка» подтвердила открытость своего объединения для других участников, прежде всего членов ЕврАзЭС (Украина имеет статус наблюдателя в этом объединении - УНИАН).

«Интеграция опирается на принципы Всемирной торговой организации и, соответственно, совместима с аналогичными процессами. Это дает нам основание полагать, что цель, выдвинутая Президентом Владимиром Путиным, – создание в перспективе единого экономического и человеческого пространства от Атлантики до Тихого океана – вполне реализуема», - считает С.Лавров.

При этом он заверил, что интеграционные процессы на пространстве СНГ нацелены в первую очередь на выстраивание эффективной модели экономического взаимодействия, способной обеспечить беспрепятственное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Так, в 2012 году вступил в силу договор о зоне свободной торговли, призванный модернизировать нормативно-правовую базу торгово-экономического сотрудничества стран СНГ. Подписано соглашение о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка государств-участников СНГ (Украина воздержалась от подписания этого документа - УНИАН). На заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде 5 декабря 2012 года принята декларация о дальнейшем развитии всестороннего сотрудничества, в которой лидеры стран Содружества подтвердили приверженность укреплению его роли в формировании региональных и межрегиональных взаимоотношений, подчеркнул С.Лавров.