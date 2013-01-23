Лавров - США: «перезагрузка» отношений не может длиться вечно

"Если это компьютерный термин, то всем должно быть понятно, что вечная перезагрузка - это сбой в системе, она зависла", - сказал он. Когда администрация президента США Барака Обамы объявила о том, что она хочет перезагрузить российско-американские отношения, РФ это "восприняла однозначно как понимание контрпродуктивности той политики, которая проводилась в отношении России администрацией (бывшего президента США Джорджа Буша)", - цитирует министра РИА Новости.

"Наверху (между президентами России и США) отношения были теплыми, но эта теплота, это личная приязнь не очень сильно передавалась на этажи последующие, где договариваются о практических действиях", - сказал Лавров.

Он отметил, что администрация Обамы не без успеха продвигала новые походы двусторонних отношений, улучшилась "атмосфера на всех этажах российско-американского взаимодействия".