The New York Times: Трамп представляет угрозу стабильности Европы, предупреждает Дональд Туск

Об этом пишет Джеймс Кэнтер в статье "Трамп представляет угрозу стабильности Европы, предупреждает топ-лидер", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

В письме, направленном европейским лидерам, Дональд Туск, председатель совета, написал, что эти факторы и "тревожные заявления новой американской администрации делают наше будущее очень непредсказуемым". Похоже, он сомневается в том, сохранят ли США свою приверженность европейской безопасности под руководством Трампа.

"Впервые в нашей истории, в условиях возрастающей многополярности внешнего мира, многие становятся открыто антиевропейскими, или евроскептиками, в лучшем случае", - написал Туск. Письмо было опубликовано накануне саммита ЕС, который пройдет на Мальте в пятницу; Туск отвечает за определение повестки дня для заседаний.

"В частности, из-за изменений в Вашингтоне Европейский Союз оказался в трудной ситуации; похоже, новая администрация ставит под сомнение последние 70 лет американской внешней политики", - пишет он.

Европейский союз изо всех сил старался справиться с дестабилизирующими внутренними факторами. Среди них: голосование Британии о выходе из блока, неспособность организации отреагировать на прибытие сотен тысяч лиц, ищущих убежища, и долговой кризис, который стал причиной нищеты в Греции. И еще внешнее давление, например, аннексия Крыма Россией.

До выборов и после вступления в должность, Трамп хвалил решение Великобритании, известное как "брексит", и говорил, что страна будет процветать за пределами Европейского Союза. До визита премьер-министра Терезы Мэй, он встречался с популистом Найджелом Фараджем, лидером кампании за выход из блока. И в какой-то момент он зашел так далеко, что предположи Терезе Мэй назначить Фараджа послом Великобритании в Соединенных Штатах.

Трамп также похвалил президента России Владимира Путина и отметил, что будет пытаться наладить дружеские отношения с Москвой, даже, несмотря на то, что Россия сеет хаос на восточной границе Европейского Союза.

Письмо Туска не отражает новую политику Европейского Союза, и 28 государств-членов блока не обязаны следовать советам Туска, когда встретятся в пятницу. Но многие европейские лидеры сообщили о своих разногласиях с Трампом.

После того, как Соединенные Штаты заявили, что временно запретят беженцам въезд в страну, канцлер Германии Ангела Меркель была вынуждена указать Трампу на обязательства стран в рамках Женевских конвенций по защите беженцев. Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что напомнил Трампу о том, что "продолжающаяся борьба за нашу демократию будет эффективной только, если мы проявим уважение к основополагающим принципам и, в частности, будем принимать беженцев".

Тереза Мэй искала встречи с Трампом на прошлой неделе, чтобы подтвердить его приверженность НАТО; во время своей кампании он пренебрежительно высказывался об альянсе, основе европейской безопасности.

Теперь, настроения, выраженные в письме Туска, раскрыли общественности растущее раздражение европейских лидеров в отношении американского президента.

Ранее Туск выражал тревогу по поводу экзистенциальных кризисов, с которыми сталкивался блок, но никогда прежде в ЕС не звучали столь настойчивые призывы, как в этом письме. И никогда прежде в списке трудностей не было давнего союзника, Соединенных Штатов.

"Все более, скажем, настойчивый Китай, особенно на море",- пишет он, "агрессивная политика России в отношении Украины и ее соседей, войны, террор и анархия на Ближнем Востоке и в Африке, радикальный ислам, играющий главную роль, а также тревожные заявления новой американской администрации, - все это делает наше будущее очень непредсказуемым".

Разочарование, которое Туск выразил в своем письме, обусловлено также тем, что Гунтрам Вольф, директор института "Брейгель", исследовательской организации в Брюсселе, назвал "де-факто поддержкой" Трампом популистских сил, которые могут еще больше дестабилизировать европейский порядок.

Крайне правые популисты во Франции, Германии и Нидерландах используют его антиноменклатурную риторику в своих собственных кампаниях.

Тем не менее, Вольф сказал, что неразумно вступать в словесную войну с администрацией Трампа. "Мы должны отстаивать наши ценности, но значит ли это, что нам сейчас нужна декларация, в которой мы поставим США на один уровень с ИГИЛ?" – сказал он. "Нет, я так не думаю. Я не думаю, что это нам как-то поможет".

Трансатлантическая волна позора в пятницу включала также обвинение Питера Наварро, директора нового Национального совета по торговле Трампа. Он заявил, что Германия манипулирует своей валютой, чтобы получить преимущества в торговле. Наварро сообщил "The Financial Times", что Германия использовала "чрезвычайно заниженную стоимость" евро, чтобы "эксплуатировать" Соединенные Штаты и своих партнеров в Европе.

Это не понравилось Ангеле Меркель, которая на пресс-конференции в пятницу защищала независимую роль Европейского центрального банка: "Из-за этого мы не будем пытаться оказывать влияние на поведение ЕЦБ. И как результат, я не могу и не хочу менять сложившуюся ситуацию".

Стоимость евро близка к 13-летнему минимуму по сравнению с долларом, что позволяет немецким автопроизводителям и другим компаниям продавать свои товары в США по более низким ценам. Но в немецких фирмах в США также работают около 670 000 человек, в том числе многие – на заводе BMW в Спартанбурге, Южная Каролина, крупнейшем заводе автопроизводителя в мире, и на заводе Mercedes в Таскалусе, штат Алабама. Это те своего рода рабочие места в промышленности, которые Трамп хочет сохранить в Соединенных Штатах.

Ян Техау, глава Форума Ричарда Холбрука в Берлине, научно-исследовательского центра, посвященного дипломатии, сказал, что письмо Туска – это не столько предупреждение американскому президенту, сколько послание европейцам не уходить из союза, не поддаваться привлекательным благоприятным двусторонним связям, которые предлагает администрация Трампа. "Он пытается всех заманить в эту ловушку", - сказал Техау об американском президенте.

Туск, напротив, приводит убедительные доводы в пользу того, чтобы европейцы держались вместе ради их собственного выживания. "Он хочет напомнить им, что на кону нечто большее, чем то, что они будут обсуждать на Мальте", - сказал Техау.