В ПАСЕ никто не высказался за то, чтобы сейчас вернуть российскую делегацию

Также говорили о возможности возвращения россиян в 2017 году, чтобы "содействовать миру".

Это прозвучало в выступлениях членов ПАСЕ в рамках обсуждения доклада депутата Аксела Фишера о межпарламентских связях, которое состоялось в среду в Страсбурге в рамках пленарного заседания, передает собственный корреспондент УНИАН.

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В частности, докладчик Фишер главный акцент в своем докладе сделал на важности межпарламентских связей и диалога вообще между странами-членами ПАСЕ. Вместе с тем, он ни разу не упомянул Россию. "Разные политические дискусии, даже конфликты между соседними государствами - мы все равно хотим вести диалог с тем, чтобы обеспечить лучшие возможности для наших граждан. Диалог всегда лучше, чем конфликт", - отметил он.

Депутат Анне Мюлдер в своем выступлении подчеркнул, что "диалог необходим". "У нас есть ценности, и мы должны следить за тем, чтобы их придерживаться во всех странах", - сказал он.

По словам Йена Лиддел-Грейнджера, ПАСЕ должна заявлять, что не согласна с тем, что делает Россия. "Но мы не должны отправлять им электронные письма, мы должны говорить с ними лицо к лицу", - считает депутат.

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Тини Кокс также отметил, что необходимо "не кричать на улицах, а обсуждать все здесь". "К сожалению, российская делегация не с нами из-за того, что правительство совершило действия, которые противоречат международному праву. Но я надеюсь, что после выборов в Думу в 2017 году российский парламент вновь представит свои полномочия, и я надеюсь, что мы их утвердим", - сказал политик.

Тобиас Биллстрем также отметил, что "без диалога нам было бы трудно быть политиками". "Но диалог должен быть продуктивным, для этого мы должны придерживаться наших правил, ценностей. Но одна из стран от диалога отказывается. Даже если мы возобновим диалог, РФ должна проявить истинное желание и соответствовать тем принципам, которые лежат в основе нашей Ассамблеи", - убежден он.

Мустафа Джемилев в своем выступлении рассказал о судьбе крымско-татарского народа, который после незаконной аннексии Крыма оказался под режимом, который он сравнил со Сталинским. "Сейчас говорят о том, что необходимо пригласить агрессора, чтобы вести с ним дискуссию. Я очень сомневаюсь в целесообразности этого метода, те депутаты, которые здесь были, так или иначе являются соучастниками тех преступлений, которые творились на нашей земле", - подчеркнул он.

Депутат Георгий Логвинский в своем выступлении задал риторический вопрос, или Россия уже освободила Крым или перестала преследовать крымских татар. "Никаких изменений не было. Наоборот, то, что мы видим, это имитация шагов вперед. Санкции для России нужно продолжать до того времени, пока будет язык силы, а не язык законов, европейских ценностей и взаимоуважения. А это - последний день оккупации нашей территории", - сказал политик.

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Дональд Андерсон считает, в Совете Европы "должны идти к диалогу с Россией и посмотреть, будет ли реакция со стороны России". "Путин надеется, что в Совете Европы будет ползучая амнезия, и мы постепенно все забудем, но мы не будем забывать и будем смотреть, будет ли реакция", - подчеркнул депутат.

Елена Сотник в свою очередь выступила с предложением исключить Россию из рядов членов Совета Европы. "Страна, которая не уважает принципы организации, игнорирует требования, заслуживает только одного - исключения из членства, Россию нужно исключить в СЕ и потом подумать о диалоге", - заявила она.

Рене Роке вместе с тем, выразил мнение, что необходимо "вновь пригласить Россию вернуться к нам в 2017 году, иначе эта страна полностью уйдет из ПАСЕ". "Я привержен суверенитету, территориальной целостности Украины и полностью осуждаю действия России, и защита возвращения России сюда не означает, что мы принимаем неприемлемое, но мы не согнем Россию, если не будем вести диалог в ПАСЕ. Давайте обеспечим диалог, чтобы способствовать миру", - подчеркнул он.

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Владимир Арьев напомнил присутствующим, что "здесь мы голосуем резолюции, которые защищают права человека и человеческие ценности, и Россия также будет за это голосовать". "Это так же, как пригласить маньяка-убийцу на конференцию о гуманизме", - сравнил он.

Надежда Савченко, напомнив про Абхазию, Осетию, Чечню, Крым, спросила: "Сколько еще крови Европа готова скормить медведю, и не боится ли Европа, что сама станет закуской для него. Я хочу спросить - Франция, Германия, Великобритания - вы также готовы сделать так, как это сделала Россия, пообещав стране, которая отказывается от ядерного оружия, вонзить нож в спину? Вы такие же, как Россия? Если нет, то мы научим говорить их нашим языком, этот диалог будет на очень повышенных тонах".