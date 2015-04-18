Иран призвал ООН остановить воздушные удары коалиции по боевикам в Йемене

Иран призвал Организацию Объединенных Наций остановить воздушные удары коалиции во главе с Саудовской Аравией по целям боевиков в Йемене, которые Тегеран считает «лишенными смысла».

Как сообщает Радио Свобода, в письме к генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну министр иностранных дел Ирана Могаммад Джавад Зариф заявил, что эти удары уничтожают больницы, школы, дороги, электростанции и тому подобное, и тем самым только усугубляют гуманитарный кризис в Йемене, который «приближается к катастрофическим масштабам».

По словам иранского министра, пользу из этих ударов извлекают, в первую очередь, «террористические группировки», которые благодаря им укрепляют свои позиции в Йемене.

Зариф заявляет, что военного разрешения конфликта в Йемене не существует, а все международные усилия, включая усилия ООН, должны быть направлены на введение там перемирия и прекращение всех «иностранных военных ударов», а также на создание в Йемене правительства национального единства.

В Йемене шиитская группировка «Ансар-Аллах», больше известная как Хути по имени ее главаря Абдель-Малика аль-Хути, которая действует еще с 2004 года, в последнее время резко расширила захваченные территории, вынудив правительство страны к бегству. Сейчас она контролирует западную, густо населенную треть Йемена со столицей Саной и вторым крупнейшим городом Аденом; правительству страны нынче подконтрольны территории в центре и на востоке страны, которые в значительной степени составляют пустыни.

Эта группировка, как полагают, действует при поддержке шиитского Ирана, Тегеран и сама группировка отрицают такую связь.

Читайте такжеЙемен обвинил Россию в скрытых поставках оружия повстанцам-хуситамПротив боевиков Хути ведут военную кампанию в поддержку правительства Йемена несколько государств Персидского залива во главе с Саудовской Аравией.

Тем временем суннитская группировка «Аль-Каида» на Аравийском полуострове» в последнее время воспользовалось ослаблением правительственных сил от наступления повстанцев группировки Хути и себе захватила часть территории Йемена на востоке и юге.

В борьбе с этой группировкой правительству Йемена помогают США ударами со своих беспилотников.

По оценкам, шииты составляют около 35-40 процентов населения Йемена, преимущественно на северо-западе страны, сунниты же - 60-65 процентов.