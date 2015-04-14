Совбез ООН запретил поставки оружия йеменским боевикам
Совет Безопасности ООН проголосовал за введение эмбарго на поставки оружия шиитским боевикам, которые захватили значительную часть территории Йемена.
За это проголосовали 14 из 15 членов Совета Безопасности, воздержались единая Россия - заявив, что в резолюции об эмбарго не учли всех ее предложений, передает радио "Свобода".
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Проект резолюции подготовила Иордания, которая сейчас является членом Совета Безопасности, и еще несколько государств Персидского залива.
Несколько этих государств под руководством Саудовской Аравии создали коалицию, которая с прошлого месяца наносит воздушные удары по позициям группировки.
Шиитская группировка "Ансар-Аллах", больше известная как Хути по имени его главаря Абдель-Малика аль-Хути, действует в Йемене еще с 2004 года и в последние годы начала расширять захваченные ею территории, вынудив правительство страны к бегству.
Сейчас она контролирует западную, густо населенную треть Йемена со столицей Саной и вторым крупнейшим городом Аденом; правительству ныне подконтрольны территории в центре и на востоке страны, которые в значительной степени составляют пустыни.
По оценкам, шииты составляют около 35-40% населения Йемена, преимущественно на северо-западе страны, сунниты - 60-65%.
Кроме того, еще некоторые части Йемена захвачены группировкой "Аль-Каида" на Аравийском полуострове", которая уже давно признана террористической в ООН и в ряде стран и против которой уже были наложены санкции ранее.