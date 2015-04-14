Совбез ООН запретил поставки оружия йеменским боевикам

За это проголосовали 14 из 15 членов Совета Безопасности, воздержались единая Россия - заявив, что в резолюции об эмбарго не учли всех ее предложений, передает радио "Свобода".

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Проект резолюции подготовила Иордания, которая сейчас является членом Совета Безопасности, и еще несколько государств Персидского залива.

Несколько этих государств под руководством Саудовской Аравии создали коалицию, которая с прошлого месяца наносит воздушные удары по позициям группировки.

Шиитская группировка "Ансар-Аллах", больше известная как Хути по имени его главаря Абдель-Малика аль-Хути, действует в Йемене еще с 2004 года и в последние годы начала расширять захваченные ею территории, вынудив правительство страны к бегству.

Сейчас она контролирует западную, густо населенную треть Йемена со столицей Саной и вторым крупнейшим городом Аденом; правительству ныне подконтрольны территории в центре и на востоке страны, которые в значительной степени составляют пустыни.

По оценкам, шииты составляют около 35-40% населения Йемена, преимущественно на северо-западе страны, сунниты - 60-65%.

Кроме того, еще некоторые части Йемена захвачены группировкой "Аль-Каида" на Аравийском полуострове", которая уже давно признана террористической в ООН и в ряде стран и против которой уже были наложены санкции ранее.