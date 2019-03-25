Шнуров рассказал, чем будет заниматься после роспуска группы "Ленинград"

Сергей Шнуров создает картины в стиле брендреализм, концепцию которого он сам придумал.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в дальнейшем собирается продолжить заниматься живописью.

Об этом Сергей Шнуров заявил в интервью РБК.

"Живопись вообще такая штука, она успокаивает, меня по крайней мере. Я мыслями начинаю дрейфовать по холсту и мне классно. Ну да, помалюю что-нибудь", - сказал он.

Самую дорогую свою картину Шнуров, по его словам, продал "тысяч за 30 евро, наверное". При этом музыкант добавил, что его картины продаются нормально.

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Шнуров создает картины в стиле брендреализм, концепцию которого он сам придумал. Согласно постулатам брендреализма, человек XXI века окружен не чистыми явлениями, а лишь продуктами-брендами, сгенерированными искусственно.

Первая выставка работ в новом стиле прошла в 2006 году. Шнуров говорил, что почти все его картины были проданы. "Никогда не делаю то, что не может стать коммерческим. Отразить свою бессмертную душу можно и в Instagram", - говорил музыкант.

Ранее УНИАН сообщал, что Сергей Шнуров объявил о роспуске "Ленинграда", а также анонсировал прощальные гастроли группы по стадионам.