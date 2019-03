Умер поэт Уильям Мервин

Свой первый поэтический сборник Мервин выпустил, когда ему было около 20 лет.

Американский поэт, двукратный лауреат Пулитцеровской премии Уильям Мервин умер в своем доме на острове Мауи в штате Гавайи.

Как пишет The New York Times, ему был 91 год. Информацию о смерти поэта подтвердили представители издательства Copper Canyon Press и представители основанной поэтом некоммерческой организации Merwin Conservancy.

Свой первый поэтический сборник Мервин выпустил, когда ему было около 20 лет. После он опубликовал почти три десятка томов стихов, включая «Носитель лестниц», за который он получил первую Пулитцеровскую премию в 1970 года, и «Тень Сириуса» (Пулитцеровская премия 2009 года). Его работы часто появлялись в The New Yorker, The Atlantic Monthly, Harper’s Magazine и других печатных изданиях. Уильям Мервин также работал переводчиком художественной литературы: он перевел Данте, Пабло Неруды, Осипа Мандельштама и других поэтов.

С 1970-х годов поэт жил на Гавайях и отказывался отвечать на телефонные звонки.