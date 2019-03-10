Умерла звезда мыльной оперы «Санта-Барбара»

Джед Аллан сыграл отца Идена – СиСи Кэпвелла в "Санта-Барбаре".

Умер американский актер и звезда мыльной оперы "Санта-Барбара" Джед Аллан.

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Об этом пишет издание TV Line. Актер умер 9 марта в возрасте 84 лет.

По словам его сына Рика Брауна, Аллан умер в своем доме в окружении семьи.

Свою актерскую карьеру он начал в 1964-м, когда снялся в мыльной опере «Любовь к жизни» на телеканале CBS. Одним из наиболее популярных сериалов с участием Аллана стала «Санта-Барбара», где он сыграл СиСи Кэпвела, персонажа, который несколько сотен серий находился в коме. В «Санта-Барбаре» актер был занят с 1986 года и до последней серии, которую сняли в 1993-м.

Он также снимался в таких сериалах, как «Коломбо», «Беверли-Хиллз 90210», «C.S.I.: Майами», «Арлетт».

Был женат 50 лет – его супруга Тоби умерла в 2001 году. Воспитал троих сыновей. У него шестеро внуков.

Как сообщал УНИАН, 4 марта в США в возрасте 52 лет умер актер Люк Перри, известный по роли Дилана Маккея в культовом сериале "Беверли-Хиллз, 90210".