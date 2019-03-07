Умер первый бас-гитарист группы Queen

Гроуз выступил только на нескольких концертах в 1970 году.

Умер первый бас-гитарист легендарной британской рок-группы Queen Майк Гроуз.

Читайте такжеПоявились подробности смерти звезды сериала "Беверли-Хиллз"

Об этом на своей странице в Facebook сообщил барабанщик Queen Роджер Тейлор. "Так грустно услышать о моем старом друге Майке Гроузе, которого я впервые услышал в группе под названием The Individuals, когда мы еще были в школе. Он всегда звучал круто. Покойся с миром", - говорится в его сообщении.

Гроуз стал бас-гитаристом Queen в 1970 году. Однако был участником коллектива лишь несколько месяцев.

Как сообщалось, вокалист The Prodigy Кит Флинт умер в возрасте 49 лет в своем доме в Эссексе. Коллеги по группе сообщили, что он покончил с собой.