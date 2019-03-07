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Умер первый бас-гитарист группы Queen

11:07, 07 марта 2019
Мир
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Скончался первый бас-гитарист группы Queen Майк Гроуз / фото wikipedia.org

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил барабанщик Queen Роджер Тейлор. "Так грустно услышать о моем старом друге Майке Гроузе, которого я впервые услышал в группе под названием The Individuals, когда мы еще были в школе. Он всегда звучал круто. Покойся с миром", - говорится в его сообщении.

Гроуз стал бас-гитаристом Queen в 1970 году. Однако был участником коллектива лишь несколько месяцев.

Как сообщалось, вокалист The Prodigy Кит Флинт умер в возрасте 49 лет в своем доме в Эссексе. Коллеги по группе сообщили, что он покончил с собой.

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Теги: #смерть#группа Queen