В России хотят перенести "Новую волну" из Юрмалы в Сочи

Ранее в понедельник на официальных сайтах губернатора и краевой администрации появилось сообщение о том, что "фестиваль "Новая волна" из Юрмалы окончательно переезжает в Сочи", передает Русская служба Би-Би-Си.

"Мы завоевали право принимать "Новую волну". И я считаю, что это не просто наши маленькие победы. Это то, чем мы будем привлекать огромное количество туристов, заполнять гостиницы, создавать новые рабочие места", - приводит заявление Ткачева пресс-служба краевой администрации.

Губернатор сказал, что конкурентами Сочи выступали Калининград, Ялта и Казань.

Поводом к переезду послужил запрет МИД Латвии на въезд в страну для участия в фестивале российским исполнителям Валерии, Олегу Газманову и Иосифу Кобзону.

Музыканты оказались в числе 500 российских деятелей культуры, поддержавших аннексию Крыма и позицию президента РФ Владимира Путина по Украине.

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Дума Юрмалы сообщила, что не располагает официальной информации о переезде фестивалей "Новая волна" и Comedy Club, передает агентство Delfi.

Александр Масляков, президент международного союза Клуба веселых и находчивых (КВН), пока не принял решения о том, где пройдет фестиваль команд "Голосящий КиВиН".

"Голосящий КиВиН" также традиционно проходит в Юрмале.

Латвийские бизнесмены, связанные с проведением "Новой волны", полагают, что смогут найти ей замену в случае переезда из Юрмалы.