Организаторы показали главную сцену Евровидения-2018 (видео)

12:14, 25 апреля 2018
Мир
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Фотографиями результата поделились в ролике на официальном канале песенного конкурса в YouTube. 

Дизайнером сцены стал немецкий креативный продюсер Флориан Видер. Среди его работ - сцена прошлогоднего конкурса в Киеве.

В этом году сцена Евровидения будет напоминать корабль, который символизирует историю и культуру Португалии. Первые репетиции участников конкурса запланировали на 29 апреля.

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Новость в сюжете: Евровидение 2018
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