Организаторы показали главную сцену Евровидения-2018 (видео)
12:14, 25 апреля 2018Мир
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В этом году сцена Евровидения будет напоминать корабль, который символизирует историю и культуру Португалии.
Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение 2018" показали главную сцену, на которой выступят участники.
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Фотографиями результата поделились в ролике на официальном канале песенного конкурса в YouTube.
Дизайнером сцены стал немецкий креативный продюсер Флориан Видер. Среди его работ - сцена прошлогоднего конкурса в Киеве.
В этом году сцена Евровидения будет напоминать корабль, который символизирует историю и культуру Португалии. Первые репетиции участников конкурса запланировали на 29 апреля.
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Новость в сюжете: Евровидение 2018