Организаторы показали главную сцену Евровидения-2018 (видео)

В этом году сцена Евровидения будет напоминать корабль, который символизирует историю и культуру Португалии.

Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение 2018" показали главную сцену, на которой выступят участники. Читайте такжеВ преддверии Евровидения-2018 резко пошатнулось здоровье российской участницы Самойловой Фотографиями результата поделились в ролике на официальном канале песенного конкурса в YouTube. Дизайнером сцены стал немецкий креативный продюсер Флориан Видер. Среди его работ - сцена прошлогоднего конкурса в Киеве. В этом году сцена Евровидения будет напоминать корабль, который символизирует историю и культуру Португалии. Первые репетиции участников конкурса запланировали на 29 апреля.

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