Depeche Mode представили треки украинской кавер-группы
16:50, 15 марта 2018Мир
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На днях британцы обратили внимание на симфонические аранжировки украинцев, после чего опубликовали их в своих аккаунтах в соцсетях, а такжен представили на официальном сайте.
Depeche Mode отметили творчество украинской кавер-группы / фото УНИАН
В Facebook легендарного британского коллектива Depeche Mode появились треки и представление харьковского оркестра Prime Orchestra. Кавер-версии хитов Depeche Mode в исполнении украинцев были отобраны для участия в акции.
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Акция под названием Facebook Fan Takeover проходит уже почти год. В ней участвуют группы, ансамбли, музыканты, фотографы и творческие люди со всего мира, связывающие свое творчество с Depeche Mode.
На днях британцы обратили внимание на симфонические аранжировки украинцев, после чего опубликовали их в своих аккаунтах в соцсетях, а такжен представили на официальном сайте.
Напомним, в июле легендарная группа дала концерт в Киеве.
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