Depeche Mode представили треки украинской кавер-группы

16:50, 15 марта 2018
Мир
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Depeche Mode отметили творчество украинской кавер-группы / фото УНИАН

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Акция под названием Facebook Fan Takeover проходит уже почти год. В ней участвуют группы, ансамбли, музыканты, фотографы и творческие люди со всего мира, связывающие свое творчество с Depeche Mode.

На днях британцы обратили внимание на симфонические аранжировки украинцев, после чего опубликовали их в своих аккаунтах в соцсетях, а такжен представили на официальном сайте.

Напомним, в июле легендарная группа дала концерт в Киеве.

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Теги: #Depeche Mode