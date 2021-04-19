В результате вражеского огня погиб боец 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Стало известно имя военнослужащего, погибшего в результате обстрелов российско-оккупационных войск на Донбассе 18 апреля.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму незаконно схватили более ста человек - правозащитникиОб этом сообщили в Закарпатской областной государственной администрации.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел из автоматических станковых гранатометов позиций украинских защитников.

В результате вражеского огня погиб боец 128-й отдельной горно-штурмовой бригады - старший солдат Давид Шартава.

Ситуация на Донбассе

На Донбассе в результате обстрелов со стороны российских оккупантов погиб украинский военный, еще один получил осколочное ранение.

Раненому военному оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

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Автор: Людмила Жерновская