Вооруженный конфликт на Донбассе Россия начала в апреле 2014 года.

Книга "Старшая Эдда" спасла жизнь украинскому бойцу, остановив вражескую снайперскую пулю.

Об этом говорится в сообщении Издательства Жупанского у Facebook.

"Если сам Один за нас, то кто тогда против нас? Или, даже, если бы мы не продали ни одного экземпляра Старшей Эдды, все равно это бы стоило того, чтобы ее выдать. Слава нашим героям!" - рассказали в издательстве.

Как уточнил в соцсети переводчик текста Виталий Кривонис, который и выложил серию снимков от благодарного читателя, пострадавших в результате обстрела нет.

Фамилию и имя счастливчика не раскрывают в целях безопасности.

На опубликованных в сети фото, пуля прошила сердцевину книги, однако остановилась на полпути.

В комментариях подписчики подтвердили, что книги с прочными переплетами в таких обстоятельствах способны спасти жизнь.

"Слушала лекцию одного специалиста и до сих пор помню его слова: "Если в экстремальных ситуациях у вас нет кевларового бронежилета, но есть толстые книги (от 2.5 см) в твердых переплетах и скотч – у вас есть шанс! Тяжело и неудобно, но это куда лучше, чем умереть от пули", - поделилась пользовательница Елена Одинокая.

Слава Богам!

Сильно..

Асгард за нас!!!

Стоит!

Хорошее у нас издание, качественное

Перевод "Старшей Эдды" от Издательства Жупанского был осуществлен в 2020 году. Это первый выход сборника древнеисландского эпоса на украинском языке за все время независимости Украины.

Война на востоке Украины

Вооруженный конфликт на Донбассе Россия начала в апреле 2014 года – после оккупации российскими войска Крыма.

Подконтрольные Кремлю провокаторы начали подстрекать местное население и сами участвовать в пророссийских акциях.

Вскоре управляемые российскими спецслужбами "протесты" переросли в захват зданий органов местного самоуправления и закончились провозглашением "республик", легитимность которых признает только Москва и ее близкие сателлиты.

За оккупацию Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей США и ЕС ввели ряд санкций против Кремля.

Сам Путин причастность своей страны к решению конфликта на Донбассе отрицает, утверждая, что российских войск в ОРДЛО "нет".

При этом Россия пытается склонить Украину к прямым переговорам с боевиками, заявляя, что является только "третьей стороной", чтобы снять с себя ответственность за начатую агрессию и избежать ужесточения санкций.