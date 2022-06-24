Воздушные силы ВСУ с помощью вертолета Ми-8 спасали раненых азовцев.

Пилот вертолета Ми-8, который был одним из участников военной операции, рассказал о том, как доставлял груз на "Азовсталь". Воин был одним из тех, кто осмелился присоединиться к прорыву авиаблокады Мариуполя.

Боец дал интервью для Ютуб-канала "Записки пилота".

Защитник Украины не только отвозил груз на комбинат, но еще и эвакуировал раненых азовцев.

"Все понимали задачи и риск, но знали и то, для чего это делается – там были люди, которым были нужны лекарства и которые не имели возможности получить элементарную помощь. В помощи нуждались сотни людей. Маршрут – примерно 160 километров, и большая его часть – над территорией, которая была занята врагом. На обратном пути были случаи, когда враг атаковал вертолеты. Летели ночью, на чрезвычайно низких высотах в очках ночного видения. Там была подготовлена площадка – мы максимально быстро пытались разгрузиться и загрузиться", - рассказал пилот.

Однажды Евгения (именно так представился пилот) подбила вражеская ракета, но она, к счастью, не сдетонировала.

"Все продолжалось около десяти минут. После взлета, минуты через три, мы попали в засаду. Вертолет обстреляли. Тогда не знали чем, но позже выяснили - ракета ПЗРК попала в левый двигатель. Нам повезло - она не сдетонировала. Двигатель просто выключился. Это произошло на максимальной скорости и на высоте около трех метров над землей нас пытались добить зенитными установками, мы маневрировали, выпускали ловушки и в какой-то момент я подумал, что мы горим и надо садиться. На борту было 20 раненых. Однако решил лететь, потому что сзади стреляют", – рассказал Евгений.

Раньше были обнародованы уникальные кадры полетов Ми-8 на "Азовсталь". Операции были спланированы ГУР МО Украины, сообщал Андрей Билецкий.

Зеленский докладывал, что многие пилоты погибли пытаясь прорваться на "Азовсталь".

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