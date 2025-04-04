В Португалии есть еще множество прекрасных мест за пределами Лиссабона, Порту и Алгарви.

Португалия является одним из главных фаворитов для летнего отдыха среди путешественников со всего мира благодаря своим сказочным пляжам, захватывающим городам, богатой истории и мягкому климату. Впрочем, многие туристы не выбираются за пределы самых популярных городов, из-за чего там образовываются огромные толпы и прочие побочные эффекты чрезмерного туризма.

Крупнейшая в мире платформа для путешественников Lonely Planet попросила своих португальских авторов порекомендовать места, где они любят отдыхать – возможно, вы никогда раньше о них не слышали.

1. Фигейра-да-Фош. Автор путеводителя Lonely Planet и страстный серфер Марлен Маркеш рассказывает, что это место привлекло ее еще в 1990-х годах, поскольку некоторые из лидеров соревновательного серфинга в Португалии были выходцами из этого места. В этом спокойном городе, расположенном примерно в 200 км от Лиссабона, она нашла спокойную обстановку, некоторые из самых обширных пляжей страны и рестораны, в которых местные ингредиенты готовятся до совершенства.

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"И давайте не забывать эти невероятные волны", – добавила она.

2. Вила-Нова-де-Милфонтеш. Уроженка Лиссабона Жуана Таборда говорит, что местные жители все чаще выбирают для отдыха это место, поскольку в более популярном Алгарви сейчас слишком много людей.

"Южное побережье всегда было любимым местом отдыха португальских семей. Большинство из них отправляются в Алгарви, но в последнее время многие переезжают на более тихие пески Алентежу. Нет плохого времени для посещения этого места. Поздняя весна и начало сентября прекрасны и спокойны, но даже в разгар лета Вила-Нова-де-Милфонтеш предлагает спокойный отдых на море вдали от толпы", – говорит она.

3. Алту-Траз-уш-Монтиш. Писатель и фотограф из Лиссабона Остин Буш говорит, что он почти всегда выбирает горы вместо пляжа, потому в Португалии его любимым местом является Trás-os-Montes.

"В самом северном регионе Португалии "за горами" – это относительный термин: не ждите возвышающихся вершин или горнолыжных курортов (хотя зимой в этом районе может выпадать снег), а скорее отдаленной, скалистой местности с очаровательными деревнями и охраняемыми природными территориями", – рассказывает он.

4. Корву. Авторка Сандра Энрикеш родилась на португальских Азорских островах, и именно один из них до сих пор остается ее любимым место в стране.

"Один из девяти Азорских островов, архипелага примерно в 1770 км от побережья Португалии, этот участок земли площадью 17¾ кв. км с населением менее 400 человек остается вдали от проторенных дорог. Действительно, популярность Азорских островов возросла за последнее десятилетие. Но как только вы сойдете с трапа самолета на Корву, вас охватит умиротворенность этого похожего на деревню острова", – говорит она.

Единственный муниципалитет на острове, Вила-ду-Корву, представляет собой крошечное скопление домов и узких улочек на скалах с видом на океан, где все находится в пешей доступности. Его главная природная достопримечательность – Калдейран, лагуна в кратере вулкана, образовавшего остров, – находится в двухчасовом походе длиной 6 км в гору.

5. Серра-да-Лоуза. Дэниел Джеймс Кларк говорит, что ранее он всегда отдыхал в Алгарви, но теперь он променял его на новое место.

"Когда летом на побережье приезжают толпы людей, меня всегда тянет в менее посещаемые внутренние районы Португалии. В глубине исторического региона Бейрас Серра-да-Лоуза представляет собой смесь почти забытых алдейас-ду-ксисту (сланцевых деревень), спокойных пешеходных троп и творческих сельских убежищ", – рассказывает он.

Как сообщал УНИАН, ранее жительница Лиссабона назвала главные ошибки туристов, впервые приезжающих в Португалию.

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