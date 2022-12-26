Объявлены имена двадцати победителей Радиодиктанта национального единства.
Как сообщает "Суспільне", среди победителей пятеро допустили лишь одну ошибку в тексте, пятнадцать – две. Не допустивших ни одной ошибки в этом году не было.
Среди победителей – школьники (7 и 10 класс), жительница Харькова, временно находящаяся в Германии. Кроме того, несколько прошлогодних победительниц попали в двадцатку лучших и в этом году.
"Двое победителей – школьники из седьмого и десятого классов. Иногда нам предъявляли претензии, что тексты Радиодиктантов слишком сложные для школьников. Но сейчас мы видим, что они не только пишут Радиодиктант, но и делают это успешно. Также среди победителей трое – Галина Шура, Кристина Гоянюк и Юлия Туманцева – это победительницы и прошлогоднего Радиодиктанта. Кристина Гоянюк писала вместе с Украинским радио все 22 радиодиктанта!", – отметила исполнительный продюсер Украинского радио, координатор Радиодиктанта национального единства Юлия Шелудько.
Полный список победителей Радиодиктанта национального единства-2022 таков:
- Галина Шура
- Кристина Гоянюк
- Роман Гладик
- Владимир Тесленко
- Анна Гурская
- Леся Бойко
- Юлия Туманцева
- Татьяна Павлик
- Татьяна Остаповец
- Полина Иванова
- Мария Бессараб
- Ольга Дерман
- Екатерина Маликова
- Лилия Титаренко
- Камила Тушинская
- Полина Жученкова
- Егор Берест
- Владимир Яслик
- Дарья Верба
- Алина Кожуховская
В целом на проверку отправили более 30 тысяч электронных писем и почти 10 тысяч бумажных, во многих из которых было по несколько текстов. Принимали даже письма, полученные после объявленного конечного срока, поскольку авторы сообщили, что не смогли вовремя отправить их в связи с отключениями света. Также пять присланных работ были написаны шрифтом Брайля.
Письма с текстами присылали и с временно оккупированных территорий Украины, и из-за рубежа (всего более двух десятков стран, в частности, Польши, Швейцарии, Португалии, Германии, Великобритании, Словении, Чехии, Франции, Казахстана, Грузии, Молдовы, Нидерландов, Канады, США и др.). Проверяли их представители сообщества учителей EdCamp Ukraine.
Радиодиктант национального единства-что это
Радиодиктант национального единства – это традиционная ежегодная общенациональная акция, посвященная украинскому языку. Чтение происходит на Украинском радио в День украинской письменности и языка 9 ноября. Впервые такой радиодиктант прошел в 2000 году.
Для диктанта используют написанный под заказ текст, состоящий из 100-120 слов и не содержащий авторских знаков или противоречивых орфограм. Участники пишут его от руки или шрифтом Брайля и отправляют на проверку. Затем среди присланных работ ищут написанные без ошибок или с минимальным их количеством и награждают тех, кто справился лучше всех.
В этом году текст для радиодиктанта "Твой дом" написала украинская писательница и режиссер, член Украинского ПЕНа Ирина Цилик. К методической работе над радиодиктантом присоединилась языковед, доктор филологических наук Лариса Масенко, а читала его народная артистка, Герой Украины Ада Роговцева.