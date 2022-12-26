Награждать будут тех, кто допустил одну или две ошибки в тексте.

Объявлены имена двадцати победителей Радиодиктанта национального единства.

Как сообщает "Суспільне", среди победителей пятеро допустили лишь одну ошибку в тексте, пятнадцать – две. Не допустивших ни одной ошибки в этом году не было.

Среди победителей – школьники (7 и 10 класс), жительница Харькова, временно находящаяся в Германии. Кроме того, несколько прошлогодних победительниц попали в двадцатку лучших и в этом году.

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"Двое победителей – школьники из седьмого и десятого классов. Иногда нам предъявляли претензии, что тексты Радиодиктантов слишком сложные для школьников. Но сейчас мы видим, что они не только пишут Радиодиктант, но и делают это успешно. Также среди победителей трое – Галина Шура, Кристина Гоянюк и Юлия Туманцева – это победительницы и прошлогоднего Радиодиктанта. Кристина Гоянюк писала вместе с Украинским радио все 22 радиодиктанта!", – отметила исполнительный продюсер Украинского радио, координатор Радиодиктанта национального единства Юлия Шелудько.

Полный список победителей Радиодиктанта национального единства-2022 таков:

Галина Шура

Кристина Гоянюк

Роман Гладик

Владимир Тесленко

Анна Гурская

Леся Бойко

Юлия Туманцева

Татьяна Павлик

Татьяна Остаповец

Полина Иванова

Мария Бессараб

Ольга Дерман

Екатерина Маликова

Лилия Титаренко

Камила Тушинская

Полина Жученкова

Егор Берест

Владимир Яслик

Дарья Верба

Алина Кожуховская

В целом на проверку отправили более 30 тысяч электронных писем и почти 10 тысяч бумажных, во многих из которых было по несколько текстов. Принимали даже письма, полученные после объявленного конечного срока, поскольку авторы сообщили, что не смогли вовремя отправить их в связи с отключениями света. Также пять присланных работ были написаны шрифтом Брайля.

Письма с текстами присылали и с временно оккупированных территорий Украины, и из-за рубежа (всего более двух десятков стран, в частности, Польши, Швейцарии, Португалии, Германии, Великобритании, Словении, Чехии, Франции, Казахстана, Грузии, Молдовы, Нидерландов, Канады, США и др.). Проверяли их представители сообщества учителей EdCamp Ukraine.

Радиодиктант национального единства-что это

Радиодиктант национального единства – это традиционная ежегодная общенациональная акция, посвященная украинскому языку. Чтение происходит на Украинском радио в День украинской письменности и языка 9 ноября. Впервые такой радиодиктант прошел в 2000 году.

Для диктанта используют написанный под заказ текст, состоящий из 100-120 слов и не содержащий авторских знаков или противоречивых орфограм. Участники пишут его от руки или шрифтом Брайля и отправляют на проверку. Затем среди присланных работ ищут написанные без ошибок или с минимальным их количеством и награждают тех, кто справился лучше всех.

В этом году текст для радиодиктанта "Твой дом" написала украинская писательница и режиссер, член Украинского ПЕНа Ирина Цилик. К методической работе над радиодиктантом присоединилась языковед, доктор филологических наук Лариса Масенко, а читала его народная артистка, Герой Украины Ада Роговцева.

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