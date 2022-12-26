В этом году ни один человек не написал Радиодиктант национального единства без ошибок / фото УНИАН

Объявлены имена двадцати победителей Радиодиктанта национального единства. 

Как сообщает "Суспільне", среди победителей пятеро допустили лишь одну ошибку в тексте, пятнадцать – две. Не допустивших ни одной ошибки в этом году не было. 

Среди победителей – школьники (7 и 10 класс), жительница Харькова, временно находящаяся в Германии. Кроме того, несколько прошлогодних победительниц попали в двадцатку лучших и в этом году.

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"Двое победителей – школьники из седьмого и десятого классов. Иногда нам предъявляли претензии, что тексты Радиодиктантов слишком сложные для школьников. Но сейчас мы видим, что они не только пишут Радиодиктант, но и делают это успешно. Также среди победителей трое – Галина Шура, Кристина Гоянюк и Юлия Туманцева – это победительницы и прошлогоднего Радиодиктанта. Кристина Гоянюк писала вместе с Украинским радио все 22 радиодиктанта!", – отметила исполнительный продюсер Украинского радио, координатор Радиодиктанта национального единства Юлия Шелудько.

Полный список победителей Радиодиктанта национального единства-2022 таков: 

  • Галина Шура
  • Кристина Гоянюк
  • Роман Гладик
  • Владимир Тесленко
  • Анна Гурская
  • Леся Бойко
  • Юлия Туманцева
  • Татьяна Павлик
  • Татьяна Остаповец
  • Полина Иванова
  • Мария Бессараб
  • Ольга Дерман
  • Екатерина Маликова
  • Лилия Титаренко
  • Камила Тушинская
  • Полина Жученкова
  • Егор Берест
  • Владимир Яслик
  • Дарья Верба
  • Алина Кожуховская

В целом на проверку отправили более 30 тысяч электронных писем и почти 10 тысяч бумажных, во многих из которых было по несколько текстов. Принимали даже письма, полученные после объявленного конечного срока, поскольку авторы сообщили, что не смогли вовремя отправить их в связи с отключениями света. Также пять присланных работ были написаны шрифтом Брайля. 

Письма с текстами присылали и с временно оккупированных территорий Украины, и из-за рубежа (всего более двух десятков стран, в частности, Польши, Швейцарии, Португалии, Германии, Великобритании, Словении, Чехии, Франции, Казахстана, Грузии, Молдовы, Нидерландов, Канады, США и др.). Проверяли их представители сообщества учителей EdCamp Ukraine.

Радиодиктант национального единства-что это

Радиодиктант национального единства – это традиционная ежегодная общенациональная акция, посвященная украинскому языку. Чтение происходит на Украинском радио в День украинской письменности и языка 9 ноября. Впервые такой радиодиктант прошел в 2000 году. 

Для диктанта используют написанный под заказ текст, состоящий из 100-120 слов и не содержащий авторских знаков или противоречивых орфограм. Участники пишут его от руки или шрифтом Брайля и отправляют на проверку. Затем среди присланных работ ищут написанные без ошибок или с минимальным их количеством и награждают тех, кто справился лучше всех. 

В этом году текст для радиодиктанта "Твой дом" написала украинская писательница и режиссер, член Украинского ПЕНа Ирина Цилик. К методической работе над радиодиктантом присоединилась языковед, доктор филологических наук Лариса Масенко, а читала его народная артистка, Герой Украины Ада Роговцева.

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