Украинцы будут иметь двое суток, чтобы написать и отправить на проверку текст диктанта.

27 октября украинцы всего мира пишут диктант национального единства. Таким образом мы отмечаем День украинской письменности и языка 2025. Приобщиться к событию может любой желающий, ведь прислать готовый текст можно онлайн. На написание выделено двое суток.

Где смотреть и как писать радиодиктант национального единства 2025

Транслировать диктант начал канал Суспільне Культура 27 октября в 11:00. Если вы не имеете возможности написать текст сразу, то не расстраивайтесь. Результаты принимаются до 11 часов 29 октября. Поэтому украинцы будут иметь достаточно времени, чтобы приобщиться к событию и проверить себя.

Листок с написанным текстом надо сфотографировать и отправить на электронный адрес rd@suspilne.media до указанного времени. Участники, которые напишут всеукраинский диктант без единой ошибки, получат сообщение от организаторов и будут награждены призами.

Видео дня

Чтобы хорошо написать радиодиктант 2025, не спешите и ставьте на паузу трансляцию. Обращайте внимание на интонацию диктора: длинные паузы могут обозначать двоеточие или тире. Вспомните правила пунктуации и синтаксиса. Перечитайте готовый текст несколько раз.

Экспертная комиссия проверит все работы и назовет победителей. Обычно результаты объявляют через несколько месяцев.

Кто написал и когда опубликуют текст радиодиктанта 2025

Ежегодно к написанию и чтению текста привлекают новых авторов. В этом году произведение на радиодиктант национального единства напишет писательница Евгения Кузнецова, известная по роману "Спросите Миечку". Называется оно "Треба жити" - темой текста станет сила духа украинцев во время войны. Читала текст актриса Наталья Сумская.

Правильный текст национального радиодиктанта 2025 будет опубликован 29 октября на сайте Суспільне. По нему каждый сможет себя проверить и посчитать количество допущенных ошибок. Если вы уверены, что правильно написали всеукраинский радиодиктант правильно, то ожидайте сообщения организаторов.

Вас также могут заинтересовать новости: