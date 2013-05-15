Тарантино согласился сделать своего Джанго добрее - специально для китайцев
Оскароносный фильм Квентина Тарантино "Джанго освобожденный" снова показывают в Китае, месяц спустя после того, как его сняли с проката "по техническим причинам".
"Новая версия фильма является на минуту короче, чем предыдущая", - рассказал менеджер кинотеатра UME Cineplex в Пекине.
Он предполагает, что вырезали все сцены, содержащие кадры с обнаженными телами.В фильме "Джанго освобожденный" играют такие актеры как Леонардо ДиКаприо в роли владельца плантации и Джейми Фокс как освобожденный раб, который готовится стать охотником за головами и требует освобождения своей жены перед Гражданской войной в США.
Компания-дистрибьютор Sony Pictures сообщила, что Тарантино согласился на "некоторые коррективы", чтобы уменьшить количество насилия в фильме до его премьеры в Китае в прошлом месяце.
Исполнительный директор Sony Pictures Жанг Миао в интервью изданию Southern Metropolis Daily рассказал, что изменения к фильму содержат "перекраску крови в темный цвет" и "уменьшение высоты брызг крови".
Фильм "Джанго освобожденный", первый из наследия Квентина Тарантино демонстрирующийся в Китае, был откорректирован строгими цензорами, которые, как правило, убирают из лент сцены насилия, секса и провокационноє политическое содержание.
Ранее в этом году некоторые китайские зрители были озадачены, ведь из нового фильма о Джеймсе Бонде "Скайфолл" вырезали моменты, касающиеся секс-торговли на китайской территории Макао.
А "Облачный Атлас" с Томом Хэнксом в китайский кинотеатрах вышел на 38 минут короче, чем он есть на самом деле: из фильма вырезали любовные сцены с участием геев.