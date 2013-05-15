Тарантино согласился сделать своего Джанго добрее - специально для китайцев

"Новая версия фильма является на минуту короче, чем предыдущая", - рассказал менеджер кинотеатра UME Cineplex в Пекине.

Он предполагает, что вырезали все сцены, содержащие кадры с обнаженными телами.

В фильме "Джанго освобожденный" играют такие актеры как Леонардо ДиКаприо в роли владельца плантации и Джейми Фокс как освобожденный раб, который готовится стать охотником за головами и требует освобождения своей жены перед Гражданской войной в США.

Компания-дистрибьютор Sony Pictures сообщила, что Тарантино согласился на "некоторые коррективы", чтобы уменьшить количество насилия в фильме до его премьеры в Китае в прошлом месяце.

Исполнительный директор Sony Pictures Жанг Миао в интервью изданию Southern Metropolis Daily рассказал, что изменения к фильму содержат "перекраску крови в темный цвет" и "уменьшение высоты брызг крови".

Фильм "Джанго освобожденный", первый из наследия Квентина Тарантино демонстрирующийся в Китае, был откорректирован строгими цензорами, которые, как правило, убирают из лент сцены насилия, секса и провокационноє политическое содержание.

Ранее в этом году некоторые китайские зрители были озадачены, ведь из нового фильма о Джеймсе Бонде "Скайфолл" вырезали моменты, касающиеся секс-торговли на китайской территории Макао.

А "Облачный Атлас" с Томом Хэнксом в китайский кинотеатрах вышел на 38 минут короче, чем он есть на самом деле: из фильма вырезали любовные сцены с участием геев.

ВВС Украины