День ангела Валентины: поздравления и открытки

УНИАН вспомнил историю одноименной святой мученицы, а также собрал в сети лучшие поздравления и открытки на день ангела Валентины.

Православные украинцы 23 февраля отмечают День памяти святой мученицы Валентины, а девушек и женщин с таким именем в этот день поздравляют с именинами.

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В связи с этим УНИАН вспомнил жизненную историю святой мученицы, а также собрал в сети лучшие поздравления и открытки на день ангела Валентины.

День Валентины по церковному календарю: история

О жизни и гибели святой мученицы сохранились лишь обрывочные сведения. Известно, что Валентина жила в Палестине во времена императора Максимин II Дазы (305-313 гг.), и происходила из города Кесарии.

Девушка была благочестивой христианкой, поэтому ее обвинили в непочтении к языческим богам и доставили на суд к правителю палестинской области Фирмилиану. Последний приказал ей немедленно принести жертву языческим идолам, для чего ее тут же отвели в храм. Однако там Валентина, вместо того, чтобы подчиниться воле язычников, бросила в огонь жертвенника камень.

Поступок христианки привел Фирмилиана в ярость. Девушку жестоко избили, а затем подвергли усечению мечом. Свои мучения и казнь она приняла с мужеством, так и не изменив своей вере.

Для христиан святая Валентина служит примером стойкости и твердости убеждений. Она покровительствует тем, кто подвергается гонениям за веру, а также тем, кого вводят в сомнения.

День Валентины - поздравления

По церковной традиции именины Валентины также отмечаются 8 января, 23 февраля и 29 июля.

Имя Валентина имеет латинское происхождение, и переводится как «сильная», «здоровая». Считается, что девушкам с таким именем присущи доброта и желание помогать людям.

В сети можно найти массу поздравлений с именинами для Валентины.

Валюша! Валентина! Ты так неотразима, Изящна, сногсшибательна, Умна и обаятельна! Приветлива, общительна И просто восхитительна! Достойна уважения За все свои стремления! За труд и понимание, За все свои старания, За ласку и заботу, За лучшую работу! Прими же поздравления, Почет и уважение! Всех благ, тебе, Валюшечка! ***

Поздравляю, Валентина!

Вот твой праздник наступил.

Оставайся всегда милой,

Ангел чтоб тебя хранил.

Пусть успех в работе будет,

А в быту — уют, покой.

Пусть печаль тебя забудет,

Знать не будешь ты такой.

Пусть любовь расправит крылья,

Тебя к счастью унесет,

Сказка сразу станет былью...

Пусть не кончится полет!

***

День ангела настал сегодня твой,

Такое, Валечка, поверь, забыть нельзя,

Свой праздник выдели особою строкой,

Иначе ангел может даже наказать.

Зажги свечу, чтоб он в сердцах не отвернулся,

Чтобы задобрить, испеки большой пирог,

Налей вина в бокал, чтоб он проснулся,

Чтоб благодать к тебе спустилась на порог.

День ангела Валентины - открытки

В этот день пользователи сети поздравляют своих близких и знакомых Валентин с именинами, используя цифровые открытки.

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