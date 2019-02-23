День ангела Валентины: поздравления и открытки
Православные украинцы 23 февраля отмечают День памяти святой мученицы Валентины, а девушек и женщин с таким именем в этот день поздравляют с именинами.
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В связи с этим УНИАН вспомнил жизненную историю святой мученицы, а также собрал в сети лучшие поздравления и открытки на день ангела Валентины.
День Валентины по церковному календарю: история
О жизни и гибели святой мученицы сохранились лишь обрывочные сведения. Известно, что Валентина жила в Палестине во времена императора Максимин II Дазы (305-313 гг.), и происходила из города Кесарии.
Девушка была благочестивой христианкой, поэтому ее обвинили в непочтении к языческим богам и доставили на суд к правителю палестинской области Фирмилиану. Последний приказал ей немедленно принести жертву языческим идолам, для чего ее тут же отвели в храм. Однако там Валентина, вместо того, чтобы подчиниться воле язычников, бросила в огонь жертвенника камень.
Поступок христианки привел Фирмилиана в ярость. Девушку жестоко избили, а затем подвергли усечению мечом. Свои мучения и казнь она приняла с мужеством, так и не изменив своей вере.
Для христиан святая Валентина служит примером стойкости и твердости убеждений. Она покровительствует тем, кто подвергается гонениям за веру, а также тем, кого вводят в сомнения.
День Валентины - поздравления
По церковной традиции именины Валентины также отмечаются 8 января, 23 февраля и 29 июля.
Имя Валентина имеет латинское происхождение, и переводится как «сильная», «здоровая». Считается, что девушкам с таким именем присущи доброта и желание помогать людям.
В сети можно найти массу поздравлений с именинами для Валентины.
Валюша! Валентина!
Ты так неотразима,
Изящна, сногсшибательна,
Умна и обаятельна!
Приветлива, общительна
И просто восхитительна!
Достойна уважения
За все свои стремления!
За труд и понимание,
За все свои старания,
За ласку и заботу,
За лучшую работу!
Прими же поздравления,
Почет и уважение!
Всех благ, тебе, Валюшечка!
***
Поздравляю, Валентина!
Вот твой праздник наступил.
Оставайся всегда милой,
Ангел чтоб тебя хранил.
Пусть успех в работе будет,
А в быту — уют, покой.
Пусть печаль тебя забудет,
Знать не будешь ты такой.
Пусть любовь расправит крылья,
Тебя к счастью унесет,
Сказка сразу станет былью...
Пусть не кончится полет!
***
День ангела настал сегодня твой,
Такое, Валечка, поверь, забыть нельзя,
Свой праздник выдели особою строкой,
Иначе ангел может даже наказать.
Зажги свечу, чтоб он в сердцах не отвернулся,
Чтобы задобрить, испеки большой пирог,
Налей вина в бокал, чтоб он проснулся,
Чтоб благодать к тебе спустилась на порог.
День ангела Валентины - открытки
В этот день пользователи сети поздравляют своих близких и знакомых Валентин с именинами, используя цифровые открытки.
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