Стало известно имя сына Регины Тодоренко и Влада Топалова

Топалов не стал делать тайну из имени ребенка и сообщил, что назвал мальчика Михаилом.

На днях певец Влад Топалов вместе со своей женой ведущей Региной Тодоренко отметили два месяца со дня рождения их сына. Подробностями о своем отцовстве Топалов поделился в студии программы Андрея Малахова «Привет, Андрей».

Об этом сообщает "СтарХит".

Читайте также"Попа широкая": Настя Каменских шокировала сеть странной позой

Топалов не стал делать тайну из имени ребенка и сообщил, что назвал мальчика Михаилом.

Топалов признался, что в первое время после рождения ребенка он был на эмоциях, а потом просто растерялся и не знал, как вести себя с ребенком. Сейчас Влад уверяет, что привык и справляется со всеми бытовыми обязанностями.

Как сообщал УНИАН, муж Регины Тодоренко поделился забавным фото с новорожденным сыном.