Муж Регины Тодоренко поделился забавным фото с новорожденным сыном

На фото сонный Влад с оголенным торсом держит сыночка, приложив его к плечу.

Российский певец и супруг украинской телеведущей Регины Тодоренко Влад Топалов, который ранее умилил сеть фото с сыном на прогулке, порадовал поклонников новым фото с новорожденным малышом.

На своей странице в Instagram он опубликовал снимок, на котором запечатлен с ребенком, а также рассказал о трудностях отцовства.

На фото сонный Влад с оголенным торсом держит сыночка, приложив его к плечу.

"Вот так мы выглядим в 4 утра... и в 5, и в 6) а если серьезно! То это - кайф) никогда не думал, что буду с такой радостью вставать и отмывать веселье!" - с юмором поделился артист под публикацией.

Как сообщал УНИАН, ранее Тодоренко пожаловалась, что "заплыла жиром", и показала фото.

Отметим, что звездные родители пока что не признались, какое имя они дали сыночку.