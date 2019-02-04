Перенесший инсульт актер сериала ''Сваты'' не смог выйти на сцену

Актер не смог выйти на сцену в Туле и Рязани. По некоторым данным, у Федора Добронравова сейчас проблемы с давлением. Артист перенес инсульт в прошлом году, но так до конца и не восстановился.

На прошлой неделе звезда "Сватов" Федор Добронравов почувствовал себя неважно перед спектаклем, в котором он должен был играть в Рязани.

Перед выступлением актер померил давление, оно у него зашкаливало. Ему вызвали скорую помощь, а его партнерша сообщила о том, что зрители могут сдать билеты, так как Добронравов на сцену не выйдет, передает StarHit.

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В Туле, где также должно было состояться выступление, сначала журналистам заявили, что актер появится на сцене, ведь все билеты были раскуплены. Однако за 10 минут до начала спектакля в театре сообщили: "На сцене будут все заявленные артисты, кроме Добронравова. Он серьезно заболел…".

Близкие Добронравова стараются не комментировать его состояние здоровья. "Ой, я ничего об этом не слышал", — заявил сын Виктор журналистам.

Напомним, в минувшем году актер уже перенес инсульт. Тогда он провел в больнице больше месяца.

Артист Федор Добронравов известен по работам в фильмах "Ликвидация", "День радио", сериале "Сваты", а также в театре.