Стало известно, почему Пугачева отказалась от многомиллионных гонораров за выступления в Новый год

Пугачева отказалась выезжать из дома в новогоднюю ночь, несмотря на то, что ей предлагали 300 тысяч евро.

В этом году новогодние шоу прошли без традиционного участия в них Аллы Пугачевой. О том, что звезда не будет сниматься для праздничных программ, стало известно уже в середине декабря. Представители певицы объясняли это тем, что Пугачева копит силы перед своим юбилейным концертом в Кремле.

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Та же история произошла и с ее участием в новогодних корпоративах, которые, традиционно, являются одним из основных источников дохода артистов, пишет "СтарХит". Алла Борисовна отказалась выезжать из дома в новогоднюю ночь, несмотря на то, что ей предлагали 300 тысяч евро (около 9,5 млн грн) за одно выступление. 69-летняя певица предпочла работе семейный уют и общение в кругу семьи.

Семья Пугачевой и Галкина отметила Новый год в своем загородном замке, куда приехала вся родня. За праздничным столом собрались Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией, лучшая подруга Пугачевой Алина Редель с семьей и старший брат Максима Галкина Дмитрий с женой и детьми.

Как сообщал УНИАН, сильно похудевшая Пугачева шокировала поклонников изможденным видом.