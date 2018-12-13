"Может хватит в трусах выступать?": полуголая Ани Лорак шокировала сеть

Ани Лорак показала фото в откровенном наряде - коротком топе и шортах с завышенной талией.

Украинская певица Ани Лорак, которая выступает в России, шокировала сеть откровенным нарядом.

Фото Ани Лорак выложиа в Instagram. Певица позирует в раздельном комплекте - открытом коротком черном топе и шортах с завышенной талией. Фанаты оценили фигуру Лорак, однако многие считают такой наряд слишком откровенным.

"Может хватит уже в трусах выступать, в платьях Вы красивее", "Раздевайся голой уже", "Клон Бузовой !", "Из-за силикона стала похожа на Бузову", "Почему так много трусов на сцене? В чём концепция?", - пишут в сети.

Читайте также"Не может прилично одеться?": Ани Лорак в дерзком мини рассердила фанатов (видео)

Ранее Ани Лорак обвинили в злоупотреблении ботоксом и пластикой.