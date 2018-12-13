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"Может хватит в трусах выступать?": полуголая Ани Лорак шокировала сеть

19:39, 13 декабря 2018
Общество
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Полуголая Ани Лорак разозлила сеть / фото instagram.com/anilorak

Фото Ани Лорак выложиа в Instagram. Певица позирует в раздельном комплекте - открытом коротком черном топе и шортах с завышенной талией. Фанаты оценили фигуру Лорак, однако многие считают такой наряд слишком откровенным.

"Может хватит уже в трусах выступать, в платьях Вы красивее", "Раздевайся голой уже", "Клон Бузовой !", "Из-за силикона стала похожа на Бузову", "Почему так много трусов на сцене? В чём концепция?", - пишут в сети.

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Ранее Ани Лорак обвинили в злоупотреблении ботоксом и пластикой.

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Теги: #Ани Лорак#певица Ани Лорак