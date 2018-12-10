Одесский фотограф попал в топ всемирно известного журнала Vogue (видео)

Фотограф не согласен, что зеркало человеческой души - это глаза. Уверен, что только руки способны рассказать целую историю.

Фотографии 22-летнего Назима Куку, студента университета им. Мечникова опубликовали в известном итальянском журнале Vogue.

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Наибольшую популярность получили снимки рук пожилых людей, сделанные в трамвае. Назим и подумать не мог, что его фотографии попадут в ТОП всемирно известного журнала.

Фотограф не согласен, что зеркало человеческой души - это глаза. Уверен, что только руки способны рассказать целую историю. А случайно сделанная в трамвае фотография вдохновила фотохудожника на целую серию документальных работ, которое оценило известное издание.