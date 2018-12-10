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Одесский фотограф попал в топ всемирно известного журнала Vogue (видео)

12:10, 10 декабря 2018
Общество
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Наибольшую популярность получили снимки рук пожилых людей, сделанные в трамвае. Назим и подумать не мог, что его фотографии попадут в ТОП всемирно известного журнала.

Фотограф не согласен, что зеркало человеческой души - это глаза. Уверен, что только руки способны рассказать целую историю. А случайно сделанная в трамвае фотография вдохновила фотохудожника на целую серию документальных работ, которое оценило известное издание.

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Теги: #Одесса#фотограф