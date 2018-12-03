Роскошная Настя Каменских похвасталась наградами (фото)

Артистка появилась в образе total black, который разбавили яркие сережки.

В Киеве вручили премии M1 Music Awards. Певицей года стала Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK.

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Также ей вручили статуэтку в номинации "Клип года", в которой победил клип к ее песне "Это моя ночь". Этим артистка похвасталась на своей странице в Instagram, опубликовав соответствующее фото.

"Друзья, безумно приятно, когда труд и старания высоко и по достоинству оценивают. Я очень рада получить на главной музыкальной премии страны статуэтки "Певица года" и "Клип года", - написала певица.

Как сообщал УНИАН, на церемонии награждения M1 Music Awards певица появилась в необычном наряде с черным низом и золотистым верхом из цепей без белья, который частично "засветил" ее грудь. Кроме того, Каменских воспользовалась грилзами - необычными накладками на зубы.