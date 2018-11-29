Лобода объяснила, почему скрывает имя отца младшей дочери
15:07, 29 ноября 2018Общество
1467 0
Лобода, которую подозревают в романе с лидером Rammstein Тиллем Линдеманном, призналась, почему не может назвать имя отца ее новорожденной дочери Тильды.
Лободу подозревают в романе с Тиллем Линдеманном / фото Instagram
Украинская певица Светлана Лобода объяснила, почему не говорит об отце своей второй дочери Тильды.
Об этом она рассказала в интервью российскому рэперу Басте в шоу GazLive, но видео позже почему-то было удалено.
Читайте такжеА как же Лобода?: Тилля Линдеманна заподозрили в новом романе (фото)
Певица рассказала о существовании некоего контракта, условия которого она нарушить не имеет права.
"Мне не очень можно говорить об этом. У меня контракт", – сказала певица Басте, чем еще больше подогрела интерес к своей личной жизни, пишут Дни.ру.
Как сообщал УНИАН, в мае Светлана Лобода родила вторую дочь, которую назвала Тильдой. Однако кто является отцом малышки, до сих пор точно не известно. Ходят слухи, что певицу связывают романтические отношения с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter