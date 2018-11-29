Лобода объяснила, почему скрывает имя отца младшей дочери

Лобода, которую подозревают в романе с лидером Rammstein Тиллем Линдеманном, призналась, почему не может назвать имя отца ее новорожденной дочери Тильды.

Украинская певица Светлана Лобода объяснила, почему не говорит об отце своей второй дочери Тильды.

Об этом она рассказала в интервью российскому рэперу Басте в шоу GazLive, но видео позже почему-то было удалено.

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Певица рассказала о существовании некоего контракта, условия которого она нарушить не имеет права.

"Мне не очень можно говорить об этом. У меня контракт", – сказала певица Басте, чем еще больше подогрела интерес к своей личной жизни, пишут Дни.ру.

Как сообщал УНИАН, в мае Светлана Лобода родила вторую дочь, которую назвала Тильдой. Однако кто является отцом малышки, до сих пор точно не известно. Ходят слухи, что певицу связывают романтические отношения с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном.