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Лобода объяснила, почему скрывает имя отца младшей дочери

15:07, 29 ноября 2018
Общество
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Лободу подозревают в романе с Тиллем Линдеманном / фото Instagram

Об этом она рассказала в интервью российскому рэперу Басте в шоу GazLive, но видео позже почему-то было удалено.

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Певица рассказала о существовании некоего контракта, условия которого она нарушить не имеет права.

"Мне не очень можно говорить об этом. У меня контракт", – сказала певица Басте, чем еще больше подогрела интерес к своей личной жизни, пишут Дни.ру

Как сообщал УНИАН,  в мае Светлана Лобода родила вторую дочь, которую назвала Тильдой. Однако кто является отцом малышки, до сих пор точно не известно. Ходят слухи, что певицу связывают романтические отношения с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном.

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Теги: #Светлана Лобода