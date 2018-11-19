Пугачеву поздравили с годовщиной венчания после слухов о разводе с Галкиным - она прокомментировала (фото)

Алла Пугачева прокомментировала пост с фото их с Галкиным венчания.

Известный российский композитор Игорь Николаев поздравил певицу Аллу Пугачеву и ее мужа Максима Галкина. Он вспомнил, что год назад в эти дни они обвенчались.

На своей странице в Instagram Игорь Николаев опубликовал фотографии, сделанные в день венчания Пугачевой и Галкина. Сам композитор стоит за спиной шоумена.

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"От всей души поздравляю с днем венчания моих дорогих и любимых Аллу Пугачеву и Максима Галкина!!! Счастья и здоровья вам, вашим прекрасным детям, мира, согласия и достатка в доме! Впервые в жизни был шафером, и это незабываемо! Спасибо за честь и доверие! Год пролетел мгновенно! И еще многая лета!!!" – написал Николаев.

Пугачева прокомментировала пост: "Спасибо, Игорек".

Как сообщал УНИАН, в октябре в российской прессе появились слухи о разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина. По информации росСМИ, причиной возможного расставания пары якобы является роман юмориста с телеведущей Юлией Барановской.

14 ноября Галкин прокомментировал слухи о разводе с Пугачевой, намекнув на недостоверность информации росСМИ о его романе с ведущей Юлией Барановской.

Напомним, Галкин и Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. А 18 сентября 2013 года на свет появились их дети Гарри и Лиза, двойняшек вынашивала суррогатная мать, но их биологическими родителями являются Алла и Максим.