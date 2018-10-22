Самая скандальная участница "Танцев со звездами" показала голое фото в ванной

В сети считают, что на фоне остальных участников танцевального шоу Никитюк выглядит нелепо.

Популярная украинская ведущая и самая скандальная участница проекта 'Танцы со звездами'' вызвала споры в сети опубликовав фото, на котором она полностью обнаженной позирует в ванной.

Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Пользователи сети поинтересовались зачем она "залезла в тазик" и отметили, что на фоне остальных участников танцевального шоу ведущая выглядит нелепо.

Напомним, в 3 выпуске шоу "Танцы со звездами" Леся Никитюк не сдержала эмоций и в ответ на резкую критику Ямы предложила судье "закрыть рот". После того, как в сети поднялась буря негодования, участница выступила в 4 выпуске со своеобразным протестом - перед общением с Владом Ямой она заклеила рот скотчем.

Как сообщал УНИАН, участница шоу "Танцы со звездами" перешла на выпечку и похудела на 6 килограммов.