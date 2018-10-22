цей матеріал доступний українською

Самая скандальная участница "Танцев со звездами" показала голое фото в ванной

12:58, 22 октября 2018
Общество
2066 0
Пользователи сети Никитюк поинтересовались зачем она "залезла в тазик" / Instagram Леся Никитюк

Популярная украинская ведущая и самая скандальная участница проекта 'Танцы со звездами'' вызвала споры в сети опубликовав фото, на котором она полностью обнаженной позирует в ванной. 

Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте такжеБонд уже не тот: Дэниел Крейг напугал сильно постаревшим видом (фото)

Пользователи сети поинтересовались зачем она "залезла в тазик" и отметили, что на фоне остальных участников танцевального шоу ведущая выглядит нелепо. 

Напомним, в 3 выпуске шоу "Танцы со звездами" Леся Никитюк не сдержала эмоций и в ответ на резкую критику Ямы предложила судье "закрыть рот". После того, как в сети поднялась буря негодования, участница выступила в 4 выпуске со своеобразным протестом - перед общением с Владом Ямой она заклеила рот скотчем.

Как сообщал УНИАН, участница шоу "Танцы со звездами" перешла на выпечку и похудела на 6 килограммов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ведущая#танцы со звездами