"Парик надела неудачно": Ани Лорак удивила сеть новым фото
Опальная украинская певица Ани Лорак, выступающая в России, поделилась с фанатами новым селфи.
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На фото, которое Лорак показала в Instagram, она сидит в машине. Многим ее образ понравился, однако поклонники стали недоумевать, зачем звезда носит парик.
"Зачем носите парик?", "Каролин,а у вас парик?", "Каролина, парик неудачно одет", "Какой ужас. Любимая Каролина, что вы с собой сделали, вернее с лицом!?? В молодых годах вы мне больше нравились... Сейчас все выглядит не естественно", "Сейчас смотрю мода на парики,на этом фото особенно заметно", "Скажите этой старой звезде,что у неё жирное пятно", "Пятно на водолазке", - пишут в сети.
Ранее сообщалось, что В сети Лорак раскритиковали за увлечение ботоксом и пластикой.