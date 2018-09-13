Меладзе нашел замену "черненькой" из "Виа Гры" (фото)

Продюсер Константин Меладзе оценил талант Ульяны Синецкой и ее умение держаться на сцене.

Стало известно, что место «черненькой из «ВИА Гры» займет 23-летняя Ульяна Синецкая, звезда российского шоу «Голос» и «Новой Фабрики Звезд». Девушка с детства занимается музыкой, и принимает участие в различных проектах.

В возрасте 10 лет она попала в финал отборочного тура конкурса «Детское Евровидение». В 2014 году приняла участие в шоу «Голос», пишет "СтарХит".

Ульяна была в команде Александра Градского, правда, дальше «поединков» не прошла. Год назад Ульяна Синецкая появилась в числе конкурсантов телешоу «Новая Фабрика Звезд». Именно там она впервые выступила с группой. Продюсер Константин Меладзе оценил ее талант и умение держаться на сцене. В «Новой фабрике» Синецкая дошла до финала, а после окончания пела в группе «CASH», однако коллектив распался.

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Известно, что Ульяна встречается с 25-летним Самвелом Варданяном, с молодым человеком девушка познакомилась еще на шоу «Голос», потом они оба попали на проект «Новая фабрика звезд», и там объявили о своих отношениях. Поклонники говорили о том, что влюбленные могут пожениться. Однако сейчас у Ульяны начнется новая работа, которая, возможно, будет отнимать много времени.

От состава, который набрали в шоу «Хочу в «ВИА Гру» пять лет назад, осталась лишь Эрика Герцег. После ухода Миши ее место заняла Ольга Меганская, певица из Санкт-Петербурга. Девушку нашли на кастинге, который объявили, когда стало известно, что Романовой придется покинуть проект из-за беременности. Ульяна Синецкая попала в группу благодаря своему старанию, и блестящему выступлению на «Новой фабрике звезд».